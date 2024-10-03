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Четверг 3 октября

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Как решение проблем с зубами влияет на уверенность в себе

Как решение проблем с зубами влияет на уверенность в себе
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Во многом самооценку формирует наш имидж. Если мы выглядим хорошо и получаем комплименты от окружения, мы более уверены в себе. Лицо – наша визитная карточка, а улыбка его неотъемлемая часть. О том как исправление прикуса может улучшить внешний вид и существенно повысить самооценку, рассказала ортодонт-гнатолог, лектор международных программ – Лиана Стрипская.

В 2024 году здоровые и красивые зубы стали однозначным трендом. Наглядным примером тому служат звезды, которые проходят ортодонтическое лечение и открыто заявляют об этом. Из голливудских – это Том Круз, Анжелина Джоли, Эмма Уотсон, Дакота Фэннинг.

Вот несколько интересных фактов об улыбке:

1. Люди с красивой улыбкой чаще получают предложения работы и быстрее продвигаются по службе.

2. Улыбка активизирует в мозге центры удовольствия, и если человек не стесняется ее, то удовольствия в его жизни больше.

3. 48% людей считают, что улыбка – это самая запоминающаяся черта лица при первом знакомстве.

Психологический аспект: влияние внешнего вида на самооценку

Красивая улыбка влияет на то, как мы воспринимаем свою внешность. Неровные или желтые зубы могут мешать нам чувствовать себя комфортно. Общественные стандарты красоты тоже играют роль в том, как мы ощущаем себя. СМИ, реклама, звезды шоу-бизнеса создают высокие стандарты, и несоответствие им, может привести к неуверенности. Особенно тяжело это переносят подростки, которые подвержены влиянию социальных сетей.

Люди с проблемными зубами часто избегают социальной активности и живого общения из – за страха быть отвергнутыми. Этот факт существенно влияет на личную жизнь, карьеру и уровень качества жизни в целом.

С улучшением состояния зубов, повышается и качество жизни. Люди чаще улыбаются, смеются и открываются в общении. Это помогает улучшить отношения и способствует общему психологическому здоровью.

Взаимосвязь между физическим и ментальным здоровьем

Социальная изоляция и тревожность существенно влияют на ментальное здоровье человека. Нам необходимо контактировать с внешним миром и чувствовать себя защищено, быть синхронизированными с окружающей нас средой.

Решение проблем с прикусом и зубами может стать выгодной инвестицией и помочь достичь благополучия, как в физическом, так и психологическом аспектах. На сегодняшний день существуют разные методики коррекции с помощью брекетов или элайнеров, которые вошли в норму. Важно понимать, что брекеты перестали быть чем то необычным и удивительным. Даже во взрослом возрасте люди прибегают к данному способу улучшения своего здоровья и внешнего вида. Уверенность в себе после лечения, способствует более позитивному мышлению, что снижает риск депрессий и тревожных состояний. Люди становятся более уверенными в себе и чувствуют себя комфортнее в обществе, что способствует эмоциональной стабильности, снижению стресса и тревоги.

Способы коррекции прикуса

Брекеты — это несъемные конструкции для коррекции прикуса и выравнивания зубов. Они могут быть металлическими или керамическими, крепятся к зубам и соединяются дугами.

Преимущества:

– Эффективность: исправляют самые сложные аномалии прикуса и выравнивания зубов, действуя в три направления.

– Контроль движения зубов: позволяют врачу-ортодонту точно корректировать прикус.

– Подходят для всех возрастов: как взрослым, так и детям.

Фото: Лиана Стрипская

Недостатки:

– Видимость: металлические брекеты видны на зубах. Но при этом есть варианты современных брекет-систем, которые менее заметны и более эстетичны.

– Дискомфорт и боль: в начале лечения брекеты могут натирать слизистую рта и вызывать болевые ощущения.

– Сложность гигиены: требуют тщательного ухода и регулярной чистки, так как еда может застревать между ними.

Брекеты подходят для исправления любой сложности аномалии прикуса и положения зубов. Выбор вида брекетов определяется лечащим врачом.

Элайнеры — это съемные каппы из прозрачного пластика для постепенного выравнивания зубов, популярная альтернатива брекетам.

Преимущества:

– Эстетика: практически невидимы на зубах.

– Комфорт: имеют гладкую поверхность и не натирают слизистую, как брекеты.

– Удобство ношения: можно снимать при приеме пищи и чистке зубов, облегчая гигиену.

Фото: Лиана Стрипская

Недостатки:

– Ограниченные возможности: не всегда эффективны для сложных аномалий прикуса.

– Дисциплина: требуется носить не менее 20-22 часов в сутки, что требует высокой мотивации.

– Риск потери: могут быть потеряны или повреждены, замедляя лечение.

Элайнеры подходят для легких и средних случаев выравнивания зубов, хороши для тех, кто ценит эстетику и комфорт. Требуют постоянного контроля врача.

Помимо решения эстетического вопроса, многие пациенты отмечают, что у них исчезли хронические боли в спине и голове после исправления прикуса. Это связано с тем, что неправильный прикус может вызывать неравномерное распределение нагрузки на мышцы шеи и спины.

Эстетика зубов и правильный прикус играют ключевую роль в формировании самооценки и уверенности в себе. Лечение у ортодонта-гнатолога не только меняет внешность, но и оказывает мощное психотерапевтическое воздействие. Люди начинают больше заботиться о себе: заниматься спортом, посещать косметолога, обращаться к стилистам. Здоровая улыбка делает людей более открытыми и дружелюбными, им становится легче общаться и заводить новые знакомства.

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3 октября 2024, 06:43
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