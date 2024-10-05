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Суббота 5 октября

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Запас крови в путешествии и два дня рождения: странные факты о жизни королевской семьи

Запас крови в путешествии и два дня рождения: странные факты о жизни королевской семьи
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Стоит ли мечтать о принце? Сделайте вывод на основе этого материала.

В детстве девочки часто мечтают о принце. Им кажется, что тогда все их желания вмиг воплотятся в жизнь, а им предстоит лишь развлекаться на многочисленных балах. Однако на деле все выглядит совершенно иначе. У монархов порой больше обязанностей чем прав, а традиции бывают настолько странными, что даже не верится, что они и правда существуют.

Монархи должны взвешиваться до и после Рождества

Многие слышали о традиции взвешиваться до и после праздников в королевском семействе. Оказывается, за время праздничных застолий все должны набрать минимум по три фунта. Впрочем, в некоторых российских семьях тоже есть такая традиция. Особенно в тех, где тщательно следят за фигурой. Но результат ожидают совсем иной, нежели в семье монархов.

В королевской семье день рождения празднуют дважды

Уж на что монархи точно имеют право, так это на празднование дня рождения в любое время. Один они отмечают в тот день, когда появились на свет, а второй в июне, когда устанавливается теплая погода. Это вам не переносить празднование, если вдруг именины выпали на будний день.

Традицию ввел Карл II, потому что его день рождения выпал на пасмурное время, Елизавета II продолжила традицию. Второй день рождения, как правило, монархи празднуют с общественностью.

В путешествие отправляются, запасшись кровью

У каждого члена королевской семьи должен быть запас собственной крови, в случае если они отправились в путешествие. Так монархи заботятся о сохранности своей жизни. Для этого они регулярно сдают кровь.

Траурный наряд в поездках

В любую поездку королевская семья обязана брать траурный наряд. В случае смерти монарха все взгляды будут прикованы к королевской семье. Поэтому они всегда берут с собой в чемодан запас черной одежды. Такое правило ввела Елизавета II, которая во время смерти своего отца находилась в поездке. Ей едва успели доставить подходящее для случая черное платье.

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5 октября 2024, 21:05
Фото: YouTube / @bbcnewsrussian
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Фоторепортаж

Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Albert Nieboer / Royal Press Europe / www.globallookpress.com
Фото: Nathan Denette / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: State Funeral of Queen Elizabeth/Dutch Photo Press/www.globallookpress.com
Фото: Chan Long Hei/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

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