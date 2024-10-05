Почему мы боимся признаться в чувствах и не говорим прямо?

Люди боятся открыто выражать свои чувства из-за страха быть непонятыми, отвергнутыми или желания показаться лучше, чем есть на самом деле, в случае заниженной самооценки. Психолог Ольга Буянова рассказывает, почему мы нередко скрываем свои эмоции.

Мы часто запрещаем себе проявлять чувства и эмоции: не говорим о том, что нас злит и расстраивает, скрываем, что влюблены или обижены. Иногда нам не хватает смелости, порой мы просто думаем, что скрывать эмоции – лучшее решение. Но это не так.

Давайте вместе с психологом Ольгой Буяновой разберемся, что заставляет нас прятать свои чувства, как это вредит нам и окружающим и что можно сделать, чтобы научиться говорить о злости и радости открыто.

СТРАХ

Одна из главных причин, почему мы боимся демонстрировать эмоции, это страх уязвимости. Мы боимся, что нас отвергнут за то, что мы злимся, как-то странно или слишком громко смеемся или не к месту грустим. Из-за этого нам легче не показывать истинные чувства и эмоции. Это спасает от осуждающего и непонимающего взгляда со стороны. А еще от того, что другой человек воспользуется нашей слабостью и сделает нам больно

ЭМОЦИИ

Когда человек получает сильную физическую травму, например, ломает руку, происходит физическое онемение. На короткое время человек не чувствует боли так организм его защищает. То же самое происходит с эмоциями. Это называют эмоциональным онемением. Чувства порой отключаются или становятся слабыми, потому мы не можем их адекватно выразить. Такое происходит из-за эмоциональных травм или установок. Например, онемение иногда возникает из-за того, что в детстве ребенку запрещали плакать и жаловаться.

А ЧТО СКАЖУТ

Бурное проявление эмоций, как правило, выделяет человека из толпы. А нам, чтобы быть причастным в общество, важно не сильно выделяться на фоне других людей — так выше шансы, что нас примут. Кроме того, некоторые эмоции общество особенно порицает — например, сильно достается злости. Злиться на людях не принято, так что эту очень полезную эмоцию мы часто в себе глушим

НЕПОНЯТНО, КАК рассказать о эмоциях

Порой человеку сложно сказать о своих эмоциях потому, что он не понимает, что чувствует. Например, иногда эмоции смешиваются, и вы не знаете, это вы сейчас злитесь или все же грустите. Некоторые эмоции люди путают и потому не могут их описать. Это касается, например, стыда и вины. А еще есть эмоции, которые в целом сложно понять. Одна из них — обида, которая состоит из гнева по отношению к другим и из жалости человека к себе

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ТАБУ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ

Если вы подавляете эмоции и не проживаете их, они накапливаются внутри вас и могут вредить — и вам, и БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ. Например, сдерживаемая злость может проявиться как неконтролируемая вспышка ярости. Кроме того, эмоции — это инструмент, который сообщает нам о потребностях и нашей безопасности. Например, та же злость может сигнализировать, что вам на самом деле не нравится то чем вы занимаетесь. Если эту эмоцию заглушить, вы перестанете понимать, чего хотите на самом деле.