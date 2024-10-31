Муцениеце после разборок с Прилучным оставила сына и покинула Россию: Жизнь продолжается

Агата Муцениеце отправилась на отдых в солнечный Дубай вместе с дочерью Мией и подругами. Актриса оставила сына Тимофея у отца – Павла Прилучного.

В своих социальных сетях звезда поделилась яркими моментами из отпуска, демонстрируя, как она наслаждается жизнью даже в непростой период. Несмотря на недавние трудности, связанные с потерей сына на время отдыха, Агата уверяет своих поклонников, что чувствует себя счастливой.

"Знаете, друзья, я поняла, что жизнь продолжается, и мы должны ценить каждое мгновение. На этой планете важно находить радость даже в мелочах", — написала она в одном из постов. Агата остановилась в роскошном пентхаусе Nikki Beach Resort Spa Dubai, где стоимость проживания за ночь превышает 70 тысяч рублей.

Это место славится своим комфортом и великолепными видами на море, что позволяет актрисе полностью расслабиться и насладиться отпуском. В своих публикациях она делится не только фотографиями с пляжа, но и впечатлениями от местной культуры и кухни.

Тем не менее, за пределами отдыха продолжаются судебные разбирательства между Агатой и Павлом Прилучным по поводу места жительства детей. Судебные заседания касаются опеки и алиментов, и хотя младшие дети должны оставаться с матерью до завершения всех процессов, старший сын Тимофей продолжает жить с отцом. Этот конфликт стал предметом общественного обсуждения, но Агата старается не позволять ему омрачать её жизнь.

"Я верю, что все наладится. Главное — это любовь и поддержка тех, кто рядом", — добавила она в одном из своих постов. Отдых в Дубае стал для неё возможностью перезагрузиться и получить новые эмоции, которые помогут справиться с текущими трудностями. Актриса уверена, что счастье можно найти даже в самых непростых ситуациях, и именно это желание двигаться вперед вдохновляет её на новые свершения.