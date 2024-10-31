Муцениеце после разборок с Прилучным оставила сына и покинула Россию: Жизнь продолжается

Поргина ждет встречи с Караченцовым Тесты Киркоров рассказал о своих самых больших бриллиантах Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картинТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"?Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце"ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце" Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?

Лента новостей

Четверг 31 октября

15:40Муцениеце после разборок с Прилучным оставила сына и покинула Россию: Жизнь продолжается 13:28Александр Петров появился в образе двух братьев-близнецов в трейлере комедии "Василий" 11:31ТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героини 11:12Состояние 77-летней Татьяны Тарасовой резко ухудшилось 10:09"Так сложилось": Жасмин рассказала о смене фамилии 06:35Салат с баклажанами и хумусом: яркий рецепт в ближневосточном стиле 03:31Янковский высказался о внезапном переносе сериала "Преступление и наказание" на неизвестную дату 00:11Вы могли пропустить эти недооцененные фильмы с Меган Маркл: 5 ярких ролей герцогини 17:48Тест: насколько хорошо вы знаете историю моды? 15:21Получившего серьезную травму сына Тодоренко срочно отвезли в больницу 15:10История о любви и вере: премьера музыкальной мистерии "Княгиня Ольга" 14:52Ходченкова появилась в трейлере фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" 14:39Вечная память: что случилось с могилой похороненной в России жены Леонтьева 13:04Умерла звезда сериала "Друзья" Тери Гарр 13:01Для снижения стресса: психолог советует трансляции из Московского зоопарка 12:40ТЕСТ: впоминаем культовые фильмы с Людмилой Гурченко по профессиям ее героинь 11:37Пугачева резко отреагировала на слухи о разводе с Галкиным* 11:06ТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразе 10:26Куда сходить в Москве: афиша c 31 октября по 9 ноября 06:04Каша в мультиварке: этот рецепт сделает ваш день и избавит от лишних хлопот 03:10Почему Кейт Миддлтон перестала носить свое помолвочное кольцо 00:12Ивану Янковскому – 34: что смотреть с актером в первую очередь 17:46Тест по кулинарии и географии: из какой страны этот десерт? 15:42Тест: угадай любимый советский фильм по кадру с преподавателем 14:45Какие фильмы россияне чаще всего смотрели в прошлом месяце 13:24Достанется стране: замок жены иноагента Пугачевой оказалось невозможно продать даже за копейки 13:14Как малайский медвежонок провел первый день в Московском зоопарке 12:41Льющая реки слез из-за разборок с бывшим мужем Муцениеце разделась на сцене 12:14Адвокат рассказала об отношении Успенской к скандальным заявлениям и выходкам дочери 11:24ТЕСТ: угадайте любимые советские кинофильмы по строфам из звучащих там песни 11:02"Почему нельзя достойно держать удар?": неузнаваемая Глюкоза разгневала россиян 10:50"Хотите, чтобы я сказала прямо?": дочь выплеснула всю правду о конфликтах с Майдановым 06:43Панкейки с яблочным конфитюром: простой рецепт идеального завтрака для детей и взрослых 03:14Как выбрать первую машину: 5 советов для девушки 00:17Водонаева вступилась за Муцениеце в ее разборках с Прилучным из-за детей 18:29В Магнитогорске запущена установка по утилизации биогаза на Левобережной городской свалке 18:05Тест: угадайте возраст звезды советского кино по фото 17:56В Москве подвели итоги первого цикла Экологического акселератора 17:12Тест на знание русского народного искусства: угадайте традиционные узоры по фото 16:42Тест для любителей кино СССР: по каким книгам сняли эти фильмы? 14:25Шнуров сразу после развода с женой прибрал к рукам известную молодую певицу 14:01Анджелина Джоли появилась в образе оперной дивы в новом трейлере байопика "Мария" 12:16Актер из сериала "Сваты" Максим Шпаковский погиб в ДТП: чем запомнился российский артист 10:51Филипп Киркоров рассказал про самые большие бриллианты в его сокровищнице 10:4775-летняя Поргина откровенно рассказала об ожидании встречи с Караченцовым 10:2089-летний отец Агутина раскрыл простой секрет своего активного долголетия 06:44Сэндвич Капрезе: простой рецепт сытного бутерброда на каждый день 03:14Как живет семья Мэттью Перри через год после смерти звезды сериала "Друзья" 00:09Хоакин Феникс отмечает 50-летие: лучшие роли одного из ярчайших актеров поколения 21:47"Поклонники ждут": фаворитка Пугачевой объявила дату возвращения на сцену
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Муцениеце после разборок с Прилучным оставила сына и покинула Россию: Жизнь продолжается

Муцениеце после разборок с Прилучным оставила сына и покинула Россию: Жизнь продолжается
115

Агата Муцениеце отправилась на отдых в солнечный Дубай вместе с дочерью Мией и подругами. Актриса оставила сына Тимофея у отца – Павла Прилучного.

В своих социальных сетях звезда поделилась яркими моментами из отпуска, демонстрируя, как она наслаждается жизнью даже в непростой период. Несмотря на недавние трудности, связанные с потерей сына на время отдыха, Агата уверяет своих поклонников, что чувствует себя счастливой.

"Знаете, друзья, я поняла, что жизнь продолжается, и мы должны ценить каждое мгновение. На этой планете важно находить радость даже в мелочах", — написала она в одном из постов. Агата остановилась в роскошном пентхаусе Nikki Beach Resort Spa Dubai, где стоимость проживания за ночь превышает 70 тысяч рублей.

Это место славится своим комфортом и великолепными видами на море, что позволяет актрисе полностью расслабиться и насладиться отпуском. В своих публикациях она делится не только фотографиями с пляжа, но и впечатлениями от местной культуры и кухни.

Тем не менее, за пределами отдыха продолжаются судебные разбирательства между Агатой и Павлом Прилучным по поводу места жительства детей. Судебные заседания касаются опеки и алиментов, и хотя младшие дети должны оставаться с матерью до завершения всех процессов, старший сын Тимофей продолжает жить с отцом. Этот конфликт стал предметом общественного обсуждения, но Агата старается не позволять ему омрачать её жизнь.

"Я верю, что все наладится. Главное — это любовь и поддержка тех, кто рядом", — добавила она в одном из своих постов. Отдых в Дубае стал для неё возможностью перезагрузиться и получить новые эмоции, которые помогут справиться с текущими трудностями. Актриса уверена, что счастье можно найти даже в самых непростых ситуациях, и именно это желание двигаться вперед вдохновляет её на новые свершения.

Шоу-бизнес в Telegram

31 октября 2024, 15:40
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata

По теме

Льющая реки слез из-за разборок с бывшим мужем Муцениеце разделась на сцене

Адвокат оценил шансы Прилучного обыграть Муцениеце в вопросе алиментов с помощью Брутян
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Состояние 77-летней Татьяны Тарасовой резко ухудшилось

Состояние 77-летней Татьяны Тарасовой резко ухудшилось
У 77-летней Татьяны Тарасовой ухудшилось состояние здоровья. У известного тренера прогрессирует язва желудка, что стало причиной двух вызовов скорой помощи за последний месяц. По данным источников, Тарасова испытывает затруднённое дыхание и нехватку воздуха, что вызывает серьезные опасения у ее близких и поклонников.

"Так сложилось": Жасмин рассказала о смене фамилии

"Так сложилось": Жасмин рассказала о смене фамилии
Журнал MODA topical и Abakumov clinic провели в Москве 16-ю ежегодную звездную премию Topical Style Awards 2024. В банкетном зале "Триумф" были названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса! Среди них оказалась и певица Жасмин. Она получила награду как "Самая стильная музыкальная ведущая". От рождения певица носила фамилию Монахимова.

Тест: насколько хорошо вы знаете историю моды?

Тест: насколько хорошо вы знаете историю моды?
Мода – это не только внешность, но и способ самовыражения. Она отражает наше настроение, культуру и даже эпоху. Многие из нас, безусловно, интересуется последними новинками и старается быть в курсе событий. Хотите проверить свои знания в этой области? Данный тест поможет вам оценить свою эрудицию в моде и узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в тенденциях и истории.

Получившего серьезную травму сына Тодоренко срочно отвезли в больницу

Получившего серьезную травму сына Тодоренко срочно отвезли в больницу
Регина Тодоренко поделилась тревожной новостью о здоровье своего сына Михаила. В своем блоге телеведущая рассказала о том, что мальчик получил серьезную травму головы, что потребовало немедленного обращения в больницу для наложения швов. Инцидент стал настоящим испытанием для Регины.

Вечная память: что случилось с могилой похороненной в России жены Леонтьева

Вечная память: что случилось с могилой похороненной в России жены Леонтьева
Дворянские роды всегда составляли гордость России. И как же отрадно, что сегодня благодарные потомки продолжают хранить память о них. Усадьба Воронино находится в 16 километрах от Ростова Великого.

Выбор читателей

30/10СрдТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразе 29/10ВтрТест по кулинарии и географии: из какой страны этот десерт? 30/10СрдВечная память: что случилось с могилой похороненной в России жены Леонтьева 31/10ЧтвТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героини 30/10СрдТест: насколько хорошо вы знаете историю моды? 30/10СрдПочему Кейт Миддлтон перестала носить свое помолвочное кольцо