Рулетики из баклажанов с сыром и яйцом: рецепт для уютного семейного застолья

Ингредиенты на 8 порций:
• Баклажан — 1 шт.
• Яйцо куриное — 2 шт.
• Сыр голландский — 40 г
• Сметана 15% — 100 мл
• Хмели-сунели — щепотка
• Паприка молотая — щепотка
• Кинза свежая — 5 г
• Растительное масло для жарки — 2 ст. л. или по вкусу
Приготовление:
Шаг 1: Начнем с подготовки ингредиентов. Отварите яйца вкрутую и охладите их в холодной воде, чтобы они легче чистились. У баклажана аккуратно срежьте плодоножку и нарежьте его на тонкие слайсы с помощью овощерезки. Посолите ломтики, чтобы они пустили сок.
Шаг 2: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте ломтики баклажанов с обеих сторон около 5-7 минут, пока они не станут мягкими и золотистыми. Готовые баклажаны выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Дайте им остыть.
Шаг 3: Очистите остывшие яйца и поместите их в стакан блендера. Если хотите, можете предварительно крупно нарезать их для удобства.
Шаг 4: Добавьте к яйцам сметану. Это придаст начинке кремовую текстуру и сделает ее более нежной.
Шаг 5: Нарежьте сыр кубиками и добавьте его в стакан блендера к остальным ингредиентам.
Шаг 6: Посыпьте начинку специями: хмели-сунели и паприкой. Измельчите все вместе блендером до получения однородной массы. Если начинка плохо измельчается, добавьте 1-2 ст. л. оливкового масла для облегчения процесса.
Шаг 7: Теперь начнем формировать рулетики. На один конец каждого ломтика баклажана выложите немного начинки и аккуратно скрутите в рулетик. Повторяйте этот процесс, пока не используете все ломтики и начинку. Для подачи украсьте рулетики свежими листиками кинзы — это добавит яркости и свежести вашему блюду.
Эти рулетики из баклажанов с сыром и яйцом станут настоящим украшением вашего стола. Они легкие, вкусные и очень аппетитные. Приятного аппетита!