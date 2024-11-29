Рулетики из баклажанов с сыром и яйцом: рецепт для уютного семейного застолья

Рулетики из баклажанов – это универсальная закуска, которая прекрасно подходит для любого стола. Их можно приготовить с различными начинками, но сегодня мы предлагаем вам рецепт рулетиков с нежной начинкой из яиц, сыра и сметаны, приправленных ароматными специями.

Ингредиенты на 8 порций:

• Баклажан — 1 шт.

• Яйцо куриное — 2 шт.

• Сыр голландский — 40 г

• Сметана 15% — 100 мл

• Хмели-сунели — щепотка

• Паприка молотая — щепотка

• Кинза свежая — 5 г

• Растительное масло для жарки — 2 ст. л. или по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Начнем с подготовки ингредиентов. Отварите яйца вкрутую и охладите их в холодной воде, чтобы они легче чистились. У баклажана аккуратно срежьте плодоножку и нарежьте его на тонкие слайсы с помощью овощерезки. Посолите ломтики, чтобы они пустили сок.

Шаг 2: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте ломтики баклажанов с обеих сторон около 5-7 минут, пока они не станут мягкими и золотистыми. Готовые баклажаны выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Дайте им остыть.

Шаг 3: Очистите остывшие яйца и поместите их в стакан блендера. Если хотите, можете предварительно крупно нарезать их для удобства.

Шаг 4: Добавьте к яйцам сметану. Это придаст начинке кремовую текстуру и сделает ее более нежной.

Шаг 5: Нарежьте сыр кубиками и добавьте его в стакан блендера к остальным ингредиентам.

Шаг 6: Посыпьте начинку специями: хмели-сунели и паприкой. Измельчите все вместе блендером до получения однородной массы. Если начинка плохо измельчается, добавьте 1-2 ст. л. оливкового масла для облегчения процесса.

Шаг 7: Теперь начнем формировать рулетики. На один конец каждого ломтика баклажана выложите немного начинки и аккуратно скрутите в рулетик. Повторяйте этот процесс, пока не используете все ломтики и начинку. Для подачи украсьте рулетики свежими листиками кинзы — это добавит яркости и свежести вашему блюду.

Эти рулетики из баклажанов с сыром и яйцом станут настоящим украшением вашего стола. Они легкие, вкусные и очень аппетитные. Приятного аппетита!