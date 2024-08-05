Судьба детей Пугачевой решена: возвращаются

Алла Пугачева приняла важное решение.

В настоящее время Алла Пугачева поселилась в Прибалтике, где ее семья арендовала шикарный дом. Примадонна стала чаще появляться на публике и в беседе с журналистами намекать на скорый приезд в Россию.

Еще зимой Алла Пугачева обещала своим друзьям, что вернется в Москву. Однако в начале лета Примадонна находилась на Кипре, а вот сейчас совсем близко – из Латвии добираться до родной страны гораздо удобнее. Судьба детей Пугачевой также решена: они вместе с мамой возвращаются в Россию. Такой вывод сделали журналисты на основании заявлений певицы. Рассказывая о возможном приезде, исполнительница хита "Арлекино" употребила местоимение "мы". Учитывая, что ее муж-иноагент находится в ожидании очередного решения суда о снятии с себя этого статуса, он вряд ли составит компанию своей благоверной. Заседание Верховного суда по этому вопросу пока не назначено.

Детям же звездной четы приходится непросто. Они вынуждены скитаться со своими родителями и скучают по родному дому, считают поклонники. Как сообщают источники, близкие к семье, ребятам сложно дается обучение в израильской школе, и они очень хотели бы вернуться в Россию. Поэтому не исключено, что в скором времени Примадонна появится в обществе своих наследников на родной земле.