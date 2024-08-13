"Выпивала с 11 лет": Катя Семенова чудом избежала женской колонии

Сильный голос, красивые песни, интересные наряды – такой мы знаем Катю Семенову. И мало кто догадывается, какая боль живет в ее сердце, сколько потерь было у нее в жизни и как часто приходилось ей плакать. Певица раскрыла душу в эксклюзивом интервью корреспонденту "Дни.ру" Феликсу Грозданову, с которым встретилась в кировском отеле "Чарушин".

"Я еще в таком "нежном" возрасте (певице 63 года – Прим. ред.), когда у многих моих ровесников еще живы родители, – вздыхает Катя. – А у меня давно умерли и мама, и папа, и сестра".

При этом Катя не сломалась, как многие предполагали, а сделала себя сама и стала звездой эстрады.

"Папы не стало, когда мне было шесть лет, а мамы – в одиннадцать, - смахивает слезу Катя. – Когда родители умерли, "добрые" соседи думали, что меня ждет женская колония".

Воспитанием Екатерины занялась ее сестра Людмила, которая была старше на четырнадцать лет. "У нее был муж-алкаш и двое детей, – вспоминает Семенова. – И мы все жили в одной комнате. Она совершила подвиг, поскольку не отдала меня в детский дом, а оформила опекунство. Но не из-за любви, конечно, а из-за пенсии, которая мне полагалась. Плюс по чужой трудовой книжке меня в одиннадацать лет устроили мыть подъезды в нашем дворе".

В одиннадцать лет Катя Семенова, по ее признанию, начала и выпивать… "Людка работала на трех работах, – вспоминает звезда. – А у меня – школа, музыкалка и два подъезда. Сестра часто приносила два напитка, которые я запомнила – чешский ликер "Прадед" и кубинский ром "Гавана Клаб". И говорила: "Давай выпьем!" И мы выпивали. Не могу сказать, что мне это приносило удовольствие, но я это делала ради сестры. А когда я стала взрослеть, то одноклассники начали приносить в школу пузырьки с чем-то, чтобы выпить тайно под лестницей. Я никогда не ходила – мне дома хватало. Все думали, что я такая чистенькая, поэтому отказываюсь, и не знали, что я просто больше не могла пить…"