"Выпивала с 11 лет": Катя Семенова чудом избежала женской колонии

Иноагента Галкина унизили в Латвии Тесты Бузова показала нового возлюбленного Игры Сонник

Топ новостей недели

Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и БрухуновойТеперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой "Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт МиддлтонНайдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

Лента новостей

Вторник 13 августа

08:43Подольская сбежала от мужа и сына в другую страну 06:14Влияние неправильного прикуса на артикуляцию и дикцию 03:08Астролог раскрыла, почему Анастасия Заворотнюк согласилась на роль знаменитой няни 00:12Последний шанс: Меладзе может возобновить концерты в России 22:02У летевшей разводиться с мужем Седоковой случился форс-мажор 21:12"Какой ужас": ошарашенная публика открыла рот при виде запевшей вживую Семенович 21:10Пересадки на метро и МЦД: как будет работать ВСМ-1 в Москве 20:24Кардинально изменившаяся дочь Орбакайте вызвала беспокойство у россиян 20:09Спортивный комплекс с бассейном и манежем возведут в районе Коньково 19:17Нажившая серьезные проблемы Собчак готовится защищаться в суде 19:09На чем на самом деле держится роман Бородиной и звезды шоу "Последний герой" 19:021,5 километра новых труб: модернизация газовой инфраструктуры в Савеловском районе 18:1082-летний Лещенко жестко высказался о поразившей его омерзительной вакханалии 18:04Погружение в историю: аудиогиды по усадьбам Басманного района 17:03В громкий инцидент с Галкиным* внезапно вмешался Пригожин 17:01Археологические находки сезона в Новой Москве: раскрывая тайны прошлого 16:10Москва готовит увлекательную программу по финансовой грамотности для юных горожан 15:33Названа причина краха романа Бородиной со звездой шоу "Последний герой" 14:02Тест: Сможешь узнать советский фильм по платью героини? 14:00"Чтоб глаз горел": Лолита объяснила свое появление на сцене нетрезвой 13:54"Москва 2030" подстегивает развитие внутреннего туризма – эксперт 13:05Заболевшая онкологией Светлана Светличная не будет лечиться 12:50В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области 11:43Эксперт заявила о важности акции "Миллион призов" для благотворительности 11:01Бузова показала нового возлюбленного: поклонники уже знают имя 10:35"Нет желания": Ирина Лачина объяснила отказ от жизни напоказ в социальных сетях 09:58Максима Галкина* публично опозорили и "похоронили" заживо 08:59Обманутая мужем Алсу нуждается в деньгах 08:16Красивая пара: 41-летняя Стоцкая очаровала всех красивым молодым возлюбленным 04:39Не навреди: 7 правил делового общения в мессенджере 01:27Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли призналась, из-за чего на самом деле покинула сериал 21:24Не успевшая выйти замуж Леди Гага делит имущество со своим избранником 18:27Сын Трампа обещал изгнать принца Гарри и его жену из США 15:21Тест по советскому фильму "Я шагаю по Москве" 12:17Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей 09:15Стало известно о планах Кейт Миддлтон на август 06:33Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон заявил, что не будет смотреть "Дом Дракона" 03:23Какие бытовые привычки присущи членам королевской семьи? 00:27Влияние воды и гидратации на здоровье кожи головы и волос 21:146 причин неприятного запаха изо рта: замечания гастроэнтеролога 18:50Назван любимый у звезд отель: он не в Москве и не в Питере 18:28ТЕСТ на знание фильма "Экипаж": попробуй ответить правильно на все вопросы 15:10Почему рукоделие идеально подходит интровертам? Разбираемся с мастером 12:34Есть ли будущее у Лепса и его юной пассии? Психолог раскрыл правду 09:08Тест по "Винни-Пуху": только любители советских мультфильмов смогут верно ответить на все вопросы 06:24Обнародованы особые требования Пугачевой к арендатору ее роскошной дачи 03:09Кейт Миддлтон и принц Уильям решают конфликты необычным способом – что они делают? 00:11Сделано заявление о проблемах в браке Глюкозы: Дело идет к разводу 21:35"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни 19:41Тест по фильму "Мачеха" с Татьяной Дорониной
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Выпивала с 11 лет": Катя Семенова чудом избежала женской колонии

"Выпивала с 11 лет": Катя Семенова чудом избежала женской колонии
2

Сильный голос, красивые песни, интересные наряды – такой мы знаем Катю Семенову. И мало кто догадывается, какая боль живет в ее сердце, сколько потерь было у нее в жизни и как часто приходилось ей плакать. Певица раскрыла душу в эксклюзивом интервью корреспонденту "Дни.ру" Феликсу Грозданову, с которым встретилась в кировском отеле "Чарушин".

"Я еще в таком "нежном" возрасте (певице 63 года – Прим. ред.), когда у многих моих ровесников еще живы родители, – вздыхает Катя. – А у меня давно умерли и мама, и папа, и сестра".

При этом Катя не сломалась, как многие предполагали, а сделала себя сама и стала звездой эстрады.

"Папы не стало, когда мне было шесть лет, а мамы – в одиннадцать, - смахивает слезу Катя. – Когда родители умерли, "добрые" соседи думали, что меня ждет женская колония".

Воспитанием Екатерины занялась ее сестра Людмила, которая была старше на четырнадцать лет. "У нее был муж-алкаш и двое детей, – вспоминает Семенова. – И мы все жили в одной комнате. Она совершила подвиг, поскольку не отдала меня в детский дом, а оформила опекунство. Но не из-за любви, конечно, а из-за пенсии, которая мне полагалась. Плюс по чужой трудовой книжке меня в одиннадацать лет устроили мыть подъезды в нашем дворе".

В одиннадцать лет Катя Семенова, по ее признанию, начала и выпивать… "Людка работала на трех работах, – вспоминает звезда. – А у меня – школа, музыкалка и два подъезда. Сестра часто приносила два напитка, которые я запомнила – чешский ликер "Прадед" и кубинский ром "Гавана Клаб". И говорила: "Давай выпьем!" И мы выпивали. Не могу сказать, что мне это приносило удовольствие, но я это делала ради сестры. А когда я стала взрослеть, то одноклассники начали приносить в школу пузырьки с чем-то, чтобы выпить тайно под лестницей. Я никогда не ходила – мне дома хватало. Все думали, что я такая чистенькая, поэтому отказываюсь, и не знали, что я просто больше не могла пить…"

Телеграм канал

13 августа 2024, 09:50
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей

Никита Джигурда. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Наталья Водянова. Фото: YouTube / @VogueRussia
Лера Кудрявцева. Фото: YouTube / @sobchak
Наталья Фриске. Фото: YouTube / @muztv
Виктория Боня. Фото: YouTube
Алсу. Фото: YouTube

По теме

"Все эти годы она нас обманывала": Катя Семенова осудила Аллу Пугачеву

"Мы – родственники": Катя Семенова разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем

Подольская сбежала от мужа и сына в другую страну

Подольская сбежала от мужа и сына в другую страну
Наталья Подольская уехала во Францию. В середине июля Наталья Подольская и Владимир Пресняков отправились на отдых в Испанию.

Влияние неправильного прикуса на артикуляцию и дикцию

Влияние неправильного прикуса на артикуляцию и дикцию
Неправильный прикус – это не просто эстетическая проблема. Он может влиять на артикуляцию и дикцию, затрудняя общение и вызывая психологический дискомфорт. Как именно неправильный прикус влияет на речь и какие существуют методы коррекции, рассказала ортодонт-гнатолог Лиана Стрипская. Многие думают, что проблемы с прикусом отражаются только на внешнем виде, но это не так.

Астролог раскрыла, почему Анастасия Заворотнюк согласилась на роль знаменитой няни

Астролог раскрыла, почему Анастасия Заворотнюк согласилась на роль знаменитой няни
Астролог Мария Немыкина сделала астрологический разбор жизни Анастасии Заворотнюк. Ответы на многие вопросы, касающиеся жизни и смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, может дать разбор от астролога Марии Немыкиной.

Последний шанс: Меладзе может возобновить концерты в России

Последний шанс: Меладзе может возобновить концерты в России
Братья Меладзе Валерий и Константин могут вернуться в Россию. Валерий Меладзе вместе со своим братом покинули Россию и до этого момента зарабатывали исключительно за рубежом.

У летевшей разводиться с мужем Седоковой случился форс-мажор

У летевшей разводиться с мужем Седоковой случился форс-мажор
Анна Седокова произвела фурор своим заявлением. 41-летняя певица сообщила о своем намерении разорвать брак с 32-летним баскетболистом Янисом Тиммой. В своем недавнем посте в социальных сетях она поделилась, что "летела разводиться", однако ситуация неожиданно изменилась.

Выбор читателей

12/08ПндКрасивая пара: 41-летняя Стоцкая очаровала всех красивым молодым возлюбленным 11/08ВскСын Трампа обещал изгнать принца Гарри и его жену из США 12/08Пнд82-летний Лещенко жестко высказался о поразившей его омерзительной вакханалии 11/08ВскАртемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей 12/08ПндМаксима Галкина* публично опозорили и "похоронили" заживо 12/08ПндЗвезда "Великолепного века" Мерьем Узерли призналась, из-за чего на самом деле покинула сериал