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Четверг 29 августа

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Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал

Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал
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Аллу Пугачеву вновь обвинили в плагиате. На этот раз в центре скандала оказалась песня "Орден Мужества посмертно" под авторством Олега Лихачева.

Известный шоумен и композитор, который ранее судился с такими артистами, как Моргенштерн и Даня Милохин, решил обратить внимание на Примадонну. В интервью он рассказал о своих подозрениях относительно схожести его композиции с песней Пугачевой "Нас бьют, мы летаем".

По словам Лихачева, его друг обратил внимание на это сходство. "Я давай разбираться", — говорит он. После прослушивания обеих песен Олег пришел к выводу, что мелодия в припеве действительно очень похожа. Он уточнил, что его песня была выпущена в октябре 2013 года, а Пугачева представила свою композицию только в мае 2014 года. Лихачев вспомнил, что активно рассылал свои работы в продюсерские центры в конце 2013 года, что добавляет интриги в его обвинения.

"Песни схожи по характеру аранжировки и интонации", — утверждает он. По его мнению, это не просто совпадение, а результат заимствования. Лихачев также отметил, что у каждого автора есть своя уникальная мелодическая душа, и если две песни звучат так похоже, это вызывает вопросы. Он даже пошутил о том, что было бы неплохо, если бы Пугачева делилась с ним роялти за использование его идей.

Однако Лихачев понимает, что доказать плагиат будет непросто. Он упомянул о необходимости проведения экспертизы, которая обойдется ему в 50 тысяч рублей — сумма, которую он не может себе позволить в данный момент. "Если разбогатею, попробую", — добавил он с юмором.

На вопрос о том, как может отреагировать сама Пугачева на его претензии, Лихачев выразил мнение, что она может просто посмеяться над ситуацией. Но для него уже сам факт поднятия вопроса важен: "Хуже, если она вообще не будет знать об этом".

Телеграм канал

29 августа 2024, 22:00
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов
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