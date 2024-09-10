Разведенный сын Рыбина и Сенчуковой объявил о скорой женитьбе

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Вторник 10 сентября

03:20ТЕСТ: вспомни советские мультфильмы разных лет и ответь на вопросы 03:14Разведенный сын Рыбина и Сенчуковой объявил о скорой женитьбе 00:13Топ неочевидных причин, по которым ребенок не хочет делать домашнее задание 21:43Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 19 сентября 20:58Решетова показала кольцо на безымянном пальце после развода Алсу с Абрамовым 18:50Увлекательный тест: как много вы знаете о советских велосипедах из нашего детства? 17:17Нагиев откровенно рассказал о последнем разговоре с угасающим из-за болезни Масляковым 15:54"Это очень сложно": молодая невестка Королевой готовится к серьезной операции 14:38Никому не нужный Галкин* жестко опозорился за границей 13:51 Группа компаний "ЛитРес" объявила лонг-лист литературной премии "Электронная буква" 13:18Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом 12:43Победителями розыгрышей программы "Миллион призов" стали более 1,7 млн москвичей 10:36Успенская тяжело переживает известие о несчастном случае с дочерью 09:39Киркоров признался в ошибке, за которую расплачивается всю жизнь 08:54Особняк, парк элитных авто, квартира в центре столицы и главное детище: что оставил после себя Александр Масляков 06:28Адаму Сэндлеру исполнилось 58 лет: вспоминаем 5 лучших фильмов в карьере актера 00:17Куда полететь осенью: советы профессионала 21:13Косметолог раскрыла секрет идеальной внешности Алсу 19:36Умер руководитель КВН Александр Масляков 19:11Последний розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября 18:16Без зубрежки: топ советов, которые помогут прийти на контрольную во всеоружии 14:31Каким будет торжество в честь 40-летия Принца Гарри: королевские эксперты дали прогноз 13:53Победители "Миллиона призов" пожертвовали 32 миллиона рублей на благотворительность 12:12Более 1,5 миллиона человек победили в двух розыгрышах программы "Миллион призов" 10:22Кинопарк "Москино" станет самом большой в мире площадкой для натурных съемок 09:47Стало известно, почему сын Баскова не общается с ним: Ему навязали обиду 06:25Тест: вспомните имена и клички героев советских мультиков 03:18Состояние здоровья Карла III может быть хуже, чем официально заявляется 00:099 практических способов выражения любви к себе 21:17Как восстановить себя, если больше нет сил: 4 простые практики для снятия напряжения, которые можно делать дома 18:27Польза массажа при похудении 16:55В выборах депутатов в Москве приняли участие почти 2,5 миллиона человек 15:22Мир удивлен: вот кого безоговорочно слушается королевское семейство 14:32Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро 14:16Владимир Путин и Сергей Собянин открыли московский кинокластер 12:35Помолодевшую 68-летнюю Долину перепутали с ее дочерью 12:16Определены победители первого розыгрыша программы "Миллион призов" 12:09Борющийся с лишним весом сын Сафронова кардинально изменился после жуткой травли 11:28Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве в онлайн-формате 10:00Более 2 млн человек приняли участие в голосовании за депутатов в Москве 09:43Второй день голосования на выборах в Москве начался штатно 09:03Сложный ТЕСТ: Найди синонимы к этим словам 06:42Режиссеру Дарио Ардженто исполнилось 84 года: вспоминаем 5 лучших фильмов мастера 03:19Раскрыто содержание душераздирающего письма Кейт Миддлтон – что она рассказала? 00:06В чем заключается психология женского обаяния и как быть привлекательной? 20:46В Общественном штабе подвели итоги первого дня выборов в Мосгордуму 20:27"Операции не было": Киркоров раскрыл правду о своем состоянии 19:44Владимир Путин воспользовался онлайн-голосованием на выборах в Мосгордуму 19:14Поклонники Игоря Николаева бьют тревогу: остался вдвоем с дочерью 19:06Первых победителей программы "Миллион призов" определят 7 сентября
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Разведенный сын Рыбина и Сенчуковой объявил о скорой женитьбе

Разведенный сын Рыбина и Сенчуковой объявил о скорой женитьбе
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Василий Рыбин поделился с поклонниками своим личным счастьем.

В прошлом году сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина развелся со своей женой. Впрочем, в браке он пробыл недолго, хотя встречался с Дарьей Алябьевой девять лет. По словам отпрыска артистов, он бы так и не решился на столь серьезный шаг, если бы не настояли родственники невесты. Парень женился в 23 года и, проявив житейскую мудрость, какое-то время пытался сохранить брак. Но дискомфорт в отношениях и разногласия нарастали.

Советов наследник артистов слушать не стал, поскольку сам принял решение разорвать ненужные оковы. Кстати, родители не были против и поддержали сына.

Накануне в одном из ток-шоу молодой человек появился с новой пассией Валерией Новиковой. Она заявила журналистам, что готова в ближайшие пару лет сочетать себя узами брака с Рыбиным. На что тот ответил, что не намерен ждать так долго, поскольку уверен, что нашел своего человека.

Избранница отпрыска знаменитостей работает бровистом и преподает хореографию. Василий же пошел по стопам родителей – он занимается музыкой и подрабатывает моделью.

Виктор и Наталья не раз рассказывали журналистам, как гордятся своим сыном. Они сами являются примером долгих и гармоничных отношений и уверены, по словам журналистов, что их сын тоже сможет построить свою семью, глядя на своих родителей.

Телеграм канал

10 сентября 2024, 03:14
Наталья Сенчуков и Виктор Рыбин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Звезды сошлись"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сенчукова и Рыбин заметно помолодели

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