Разрешить нельзя запретить. Телефоны в школах: за и против

С нового учебного года вступает в силу новый закон об использовании мобильных телефонов в школах, а точнее, об их запрете во время занятий. Нарушение этого правила может грозить не просто замечанием или выговором, но даже отчислением.
Но является ли эта мера эффективной? Давайте вместе с экспертом Кириллом Клопковым разберемся в плюсах и минусах такого ограничения.
Плюсы
1. Меньше отвлекающих факторов. Без телефонов ученики не будут тратить время на чаты и игры, а значит, будут больше сфокусированы на самом уроке.
2. Меньше возможностей списывать. Поскольку телефоны нельзя будет доставать из сумок во время уроков, шансов списать на контрольных почти не останется. Это может смотивировать детей серьезнее подходить к тестам и готовиться к ним самостоятельно.
3. Развитие коммуникативных навыков. Не имея возможности быстро отправить сообщение, ученики начнут больше общаться друг с другом вживую.
4. Повышение дисциплины. Запрет на использование телефонов может способствовать созданию более строгого и дисциплинированного учебного процесса, где правила соблюдаются, а внимание учеников направлено на учебный материал.
Минусы
1. Запрет на телефоны не повысит мотивацию к учебе. Вовлеченность детей и их интерес к учебе зависят от множества факторов: от предрасположенности к изучению отдельных предметов до личных отношений с учителем. Телефон в данном случае играет не самую важную роль.
2. Пропадет возможность мгновенно найти нужную информацию или обменяться ею. Например, мобильные устройства действительно помогают, если в классе недостаточно учебников или печатных материалов. Достаточно просто сфотографировать нужные страницы и отправить их в чат класса.
3. Дети не смогут фиксировать конфликтные ситуации. Конечно, никто из родителей не хочет, чтобы его ребенок подвергся буллингу со стороны одноклассников или учителей. Но, к сожалению, такие случаи нередки, и зачастую именно с помощью диктофона или камеры удается собрать доказательства жестокого обращения.
4. Ухудшение экстренной связи с родителями. В случае чрезвычайной ситуации или внезапного ухудшения самочувствия ученика возможность быстро связаться с родителями будет ограничена, что может вызвать беспокойство у родителей и затруднить оперативное реагирование на ситуацию.
Определенно телефон может быть как помощником, так и отвлекающим фактором в учебе. И в конце концов, всегда есть телефон у классного руководителя, для созвонов, смс и экстренных случаев.