Разрешить нельзя запретить. Телефоны в школах: за и против

Учитель истории и координатор Филипповской школы Онлайн Кирилл Клопков рассказывает о новом законе для школьников.

С нового учебного года вступает в силу новый закон об использовании мобильных телефонов в школах, а точнее, об их запрете во время занятий. Нарушение этого правила может грозить не просто замечанием или выговором, но даже отчислением.

Но является ли эта мера эффективной? Давайте вместе с экспертом Кириллом Клопковым разберемся в плюсах и минусах такого ограничения.

Плюсы

1.⁠ ⁠Меньше отвлекающих факторов. Без телефонов ученики не будут тратить время на чаты и игры, а значит, будут больше сфокусированы на самом уроке.

2.⁠ ⁠Меньше возможностей списывать. Поскольку телефоны нельзя будет доставать из сумок во время уроков, шансов списать на контрольных почти не останется. Это может смотивировать детей серьезнее подходить к тестам и готовиться к ним самостоятельно.

3.⁠ ⁠Развитие коммуникативных навыков. Не имея возможности быстро отправить сообщение, ученики начнут больше общаться друг с другом вживую.

4.⁠ ⁠Повышение дисциплины. Запрет на использование телефонов может способствовать созданию более строгого и дисциплинированного учебного процесса, где правила соблюдаются, а внимание учеников направлено на учебный материал.

Минусы

1.⁠ ⁠Запрет на телефоны не повысит мотивацию к учебе. Вовлеченность детей и их интерес к учебе зависят от множества факторов: от предрасположенности к изучению отдельных предметов до личных отношений с учителем. Телефон в данном случае играет не самую важную роль.

2.⁠ ⁠Пропадет возможность мгновенно найти нужную информацию или обменяться ею. Например, мобильные устройства действительно помогают, если в классе недостаточно учебников или печатных материалов. Достаточно просто сфотографировать нужные страницы и отправить их в чат класса.

3.⁠ ⁠Дети не смогут фиксировать конфликтные ситуации. Конечно, никто из родителей не хочет, чтобы его ребенок подвергся буллингу со стороны одноклассников или учителей. Но, к сожалению, такие случаи нередки, и зачастую именно с помощью диктофона или камеры удается собрать доказательства жестокого обращения.

4.⁠ ⁠Ухудшение экстренной связи с родителями. В случае чрезвычайной ситуации или внезапного ухудшения самочувствия ученика возможность быстро связаться с родителями будет ограничена, что может вызвать беспокойство у родителей и затруднить оперативное реагирование на ситуацию.

Определенно телефон может быть как помощником, так и отвлекающим фактором в учебе. И в конце концов, всегда есть телефон у классного руководителя, для созвонов, смс и экстренных случаев.