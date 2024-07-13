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Мама, я хочу тату: руководство для родителей и подростков по ответственному выбору татуировок

Мама, я хочу тату: руководство для родителей и подростков по ответственному выбору татуировок
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Татуировка – не просто изображение на коже. Это символ, личная история, выражение индивидуальности.

Сегодня многие подростки стремятся сделать тату. Поэтому важно, чтобы такое решение было осознанным и ответственным. Советами и рекомендациями, которые помогут сделать более взвешенный выбор и правильно подготовиться к процедуре, делится Анастасия Волкова — мастер-эксперт художественной татуировки и перманентного макияжа, обладатель международных наград и почетный член ассоциации тату мастеров.

Анастасия Волкова. Фото: из личного архива
Анастасия Волкова. Фото: из личного архива

Татуировка — серьезный шаг, требующий внимательного и взвешенного подхода. Есть несколько ключевых моментов, которые позволят сделать этот опыт положительным и запоминающимся.

Психологический фактор

Желание ребенка сделать тату может вызвать споры в семье, особенно если родители не одобряют саму идею.

  • Поддержка и понимание: важно помнить, что ваш ребенок — это отдельная личность со своими нравами, вкусами и интересами, поэтому стоит проявить понимание; Стремитесь стать настоящим другом для подростка, выслушивайте его желания и мотивы;

  • Избегайте агрессии и скандалов: конфликты и запреты могут только усугубить ситуацию и вынудить ребенка поступить назло;

  • Уважение к индивидуальности: Даже если вы не любите татуировки или не хотели бы сделать их себе, следует спокойно реагировать на выбор другого человека.

Помогая подростку в вопросе нанесения татуировки, вы не только избежите ошибок, но и укрепите ваши отношения, демонстрируя поддержку и доверие.

Фото: из личного архива Анастасии Волковой
Фото: из личного архива Анастасии Волковой

Понимание мотивации

Прежде чем дать добро на татуировку, важно выяснить, почему ребенок хочет ее сделать. Причины могут быть различными: потребность в самовыражении, память о чем-либо, стремление быть похожим на кого-то или просто дань моде. Чем чаще всего объясняется подобное желание?

  1. Эстетика: подростку нравится, как тату выглядят на коже. Мастерски выполненные изображения выгодно подчеркивают красоту и гармонию тела, добавляют стиля.

  2. Самовыражение: ребенок испытывает необходимость выделиться среди сверстников и выразить свою индивидуальность.

  3. Память: тату напоминает о значимом событии или определенном человеке.

  4. Подражание: изображение является подражанием кумиру или другу.

  5. Мода: подросток хочет следовать современным трендам и тенденциям.

Родителям стоит обсудить с ребенком его намерения и мотивы, чтобы убедиться, что это решение осознанное и продуманное.

Возрастные ограничения и требования законодательства

В большинстве стран существуют запреты на нанесение татуировок. Например, в России тату можно делать с 18 лет, а до этого — только с письменного согласия родителей или опекунов. Взрослым следует ознакомиться с законодательством своего региона и убедиться, что все формальности соблюдены. При подписании документа укажите, на какую именно татуировку (размер, место, дизайн) вы даете свое разрешение. Внимательно ознакомьтесь с договором на оказание услуг.

Выбор салона и тату-мастера

Это, пожалуй, один из самых главных этапов процесса. Профессионализм, опыт и портфолио специалиста играют важную роль, так как именно от этого будет зависеть окончательный результат. На что стоит обратить внимание при выборе мастера:

Портфолио. Ознакомьтесь с работами специалиста по тату, в том числе с уже зажившими. Оцените ровность линий, гладкость переходов и теней, аккуратность и сходство с эскизом.

Отзывы. Почитайте рекомендации и отзывы клиентов, чтобы убедиться в профессионализме мастера и опыте работы с ним других людей.

Документация. Проверьте наличие официальных дипломов и присвоения специалисту соответствующей квалификации. Это очень важный момент, потому что на обучении дают не только технические, но и медицинские знания о нюансах воздействия на кожу.

Анастасия Волкова. Фото: из личного архива
Анастасия Волкова. Фото: из личного архива


Материалы и стерильность. Поинтересуйтесь качеством и брендом материалов, применяемых в работе. Обратите внимание, чтобы мастер во время проведения процедуры не дотрагивался до телефона, светильника и планшета в перчатках. Необходимо также проследить, чтобы использовались одноразовые колпачки и иглы.

Личное общение. Проведите встречу со специалистом, чтобы больше узнать о нем и его подходе к делу. Не стесняйтесь задавать вопросы — хороший мастер адекватно и с уверенностью расскажет обо всех деталях оказываемой услуги. Личное общение поможет определить, подходит ли этот вариант вашему ребенку.

Помещение и гигиена. Посетите студию, убедитесь в достойном качестве оснащения и состояния, соблюдении чистоты и всех санитарных норм.

Стоимость. Уточните размер оплаты и возможные дополнительные расходы. Оцените, соответствует ли цена уровню предоставляемых услуг и мастерства специалиста. Помните, что низкая стоимость может быть показателем плохого качества.

Фото: из личного архива Анастасии Волковой
Фото: из личного архива Анастасии Волковой

Эскиз и значение татуировки

Татуировка останется с человеком на долгое время, поэтому важно тщательно продумать все детали будущего рисунка. Делайте это вместе с ребенком:

  1. Определите идею. Задайте вопрос, что именно он хочет изобразить и почему. Пусть подросток выберет основную тему или символ для татуировки, которая будет отражать его личные устремления, значимые события или увлечения. Это придаст рисунку глубокий личный смысл.

  2. Разработайте эскиз. Сотрудничайте с тату-мастером для создания уникального дизайна, который выразит индивидуальность ребенка и сделает татуировку по-настоящему оригинальной.

  3. Обсудите символику. Определите и проанализируйте символическое значение каждого элемента в дизайне. Это может служить напоминанием об истории подростка, его ценностях или достижениях.

  4. Выберите размеры. Рассмотрите, какие параметры татуировки будут оптимальны для предполагаемого места на теле. Убедитесь, что размер соответствует эстетическим предпочтениям и позволяет достичь необходимой детализации.

  5. Определите локализацию. Выберите участок кожи для татуировки. Нужно учитывать как личные предпочтения ребенка, так и возможные профессиональные требования, если в будущей сфере деятельности существуют строгие ограничения на видимые изображения.

Подготовка к сеансу

Перед посещением салона следует предпринять ряд мер — это играет важную роль в комфорте и безопасности всего процесса. Вот основные рекомендации для эффективной подготовки:

  1. Поддержание гидратации и питание. Убедитесь, что ребенок пьет достаточно воды и потребляет полноценную пищу в день перед сеансом. Это поможет телу легче перенести процедуру.

  2. Качественный сон. Непосредственно перед визитом у мастера надо хорошо выспаться. Полноценный отдых необходим для поддержания иммунитета и снижения стресса.

  3. Уход за кожей. Важно начать увлажнять кожу в области будущей татуировки за несколько дней до сеанса. Использование питательных кремов помогает смягчить ткани, что способствует более легкому введению краски и уменьшает болевые ощущения.

  4. Отказ от определенных веществ и действий. За 24-48 часов до сеанса стоит воздержаться от алкоголя, кофеина, энергетиков и лекарств, которые разжижают кровь, повышают кровоточивость или усиливают чувствительность кожи. Следует избегать солнечных ванн, загара в солярии и агрессивных косметических процедур, таких как пилинг, на протяжении недели перед нанесением тату. Для девочек важно подобрать время в соответствии с менструальным циклом.

  5. Удобная одежда. В день посещения салона подростку лучше надеть свободную одежду темного цвета, которую легко снять (закатать) и не страшно испачкать.

Соблюдение этих простых правил поможет максимально комфортно перенести процедуру и обеспечит наилучший результат.

Фото: из личного архива Анастасии Волковой
Фото: из личного архива Анастасии Волковой

Действия после нанесения татуировки

После сеанса важен правильный уход за кожей. Чтобы ускорить процесс заживления, исключить развитие инфекций и сохранить качество рисунка, надо следовать нескольким ключевым советам:

  1. Следуйте рекомендациям тату-мастера: Внимательно придерживайтесь всех указаний по уходу за татуировкой, которые даст тату-мастер.

  2. Ограничьте контакт с водой: Избегайте купания в открытых водоемах и бассейнах в первые несколько недель, пока кожа не восстановится, чтобы минимизировать риск инфекции.

  3. Воздержитесь от употребления стимуляторов: Избегайте алкоголя и кофе в первое время после сеанса, так как они могут ухудшить процесс заживления, увеличивая кровоточивость.

  4. Не допускайте физические нагрузки: Отмените интенсивные занятия, исключите физические нагрузки на первые 1-2 недели. Важно избегать излишнего трения и потоотделения, которые могут негативно сказаться на ходе восстановительных процессов.

  5. Остерегайтесь высоких температур и солнечного света: Избегайте бань, саун и ультрафиолетовых лучей в течение первых 2-3 месяцев после татуировки, чтобы обеспечить хорошее окончательное приживление пигмента.

  6. Не используйте пилинги и скрабы: Не применяйте агрессивные средства по уходу за кожей, такие как скрабы, которые могут повредить заживающую татуировку.

  7. Следите за реакцией кожи: Будьте внимательны к возможным признакам аллергии или инфекции, таким как покраснение, отек, сильная боль или выделение гноя. В случае обнаружения этих симптомов обратитесь к врачу.

  8. Не забывайте о дальнейшем уходе: Для поддержания качества тату рекомендуется регулярное применение крема от солнца с уровнем SPF 50.

  9. Обеспечьте правильный уход. Родителям стоит помочь ребенку, особенно если это его первая татуировка. Для более легкого и качественного восстановления тканей лучше всего использовать специализированную пленку высокого качества. Она наносится однократно сразу после сеанса и снимается на пятый день, после заживления ранок.

Обсуждение возможных рисков

При принятии решения о нанесении татуировки важно осознать и обсудить вероятные последствия. Тщательное рассмотрение этих аспектов поможет подросткам и их родителям подготовиться к процедуре и предотвратить нежелательные последствия.

Аллергические реакции. Организм некоторых людей может остро отреагировать на чернила или другие материалы, используемые при татуировании. Следует провести предварительный тест на переносимость, если у вас есть склонность к аллергии.

Инфекции. Несоблюдение стерильности во время процедуры нередко приводит к бактериальным или вирусным инфекциям, включая стафилококк или гепатит. Убедитесь, что тату-салон следует всем нормам гигиены и безопасности.

Заживление и уход. Недостаточная забота о коже в период заживления увеличивает риск образования рубцов или других изменений внешнего вида тату. Следуйте инструкциям мастера по уходу за татуировкой после сеанса.

Профессиональные ограничения. Некоторые виды деятельности предполагают запрет на видимые татуировки. Обсудите, как выбор расположения изображения может повлиять на будущие карьерные возможности.

Психологические последствия. Важно понимать, что татуировка — это долгосрочное или постоянное изменение внешности. Учтите и обдумайте эмоциональную готовность подростка жить с этим рисунком всю жизнь и возможное изменение восприятия с течением времени.

Удаление тату. Процедура удаления может быть дорогостоящим и болезненным процессом, не всегда возвращающим тело в исходное состояние.

Болевые ощущения. Татуирование включает проникновение иглы под кожу, что может вызывать дискомфорт. Интенсивность боли зависит от локализации татуировки и индивидуального порога болевой чувствительности. Обсуждение способов снижения неприятных ощущений с тату-мастером поможет полноценно подготовиться к процедуре.

Родителям важно обговорить с подростком все возможные риски и последствия, чтобы он был готов к любым ситуациям.

Фото: из личного архива Анастасии Волковой
Фото: из личного архива Анастасии Волковой

Постоянные противопоказания

Перед татуировкой необходимо провести консультацию с врачом, чтобы исключить медицинские ограничения, избежать серьезных последствий и не навредить своему здоровью. Случаи, в которых нанесение тату нежелательно:

  1. Нарушения свертываемости крови (гемофилия, тромбоцитопения): увеличивают риск кровотечений и осложнений после процедуры.

  2. Инсулинозависимый диабет: замедляет заживление, повышает риск инфекций, требует коррекции доз инсулина из-за стресса процедуры.

  3. Онкологические и воспалительные заболевания: процедура может ухудшить течение болезни и спровоцировать новые очаги.

  4. Инфекционные и вирусные заболевания (ВИЧ,СПИД, гепатит): замедляют заживление, увеличивают риск осложнений и инфекций, а также, вероятность передачи мастеру, через случайный контакт с кровью.

  5. Кожные заболевания (псориаз, экзема, дерматит): могут обостриться после татуировки, увеличивая риск вторичных инфекций.

  6. Предрасположенность к келоидным рубцам: может привести к образованию келоидов, вызывая боль и дискомфорт.

  7. Гипертония и заболевания сердца: повышают риск кровотечений и других осложнений во время процедуры, замедляют заживление.

  8. Психические патологии: могут усилить болевые ощущения и затруднить соблюдение ухода после процедуры.

Татуировка станет приятным событием в жизни подростка, если подойти к вопросу ответственно и осознанно. Родители играют большую роль в этом процессе, помогая своим детям сделать правильный выбор. Следуя полезным рекомендациям, вы сможете поддержать ребенка в его стремлении к самовыражению, обеспечивая безопасность и качество процедуры.


Телеграм канал

13 июля 2024, 18:28
Фото: из личного архива Анастасии Волковой
Дни.ру✓ Надежный источник

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Тимати. Фото: Anna Salynskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Настасья Самбурская. Фото: соцсети
Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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