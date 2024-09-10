Седокова после громкого заявления о разводе с мужем стала неузнаваемой

Недавно Анна Седокова сделала громкое заявление о разводе с третьим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Артистка также решила удивить своим новым образом, вернувшись к яркому рыжему цвету волос, который стал символом ее юности.



В своем последнем видео Седокова поделилась процессом стрижки и окрашивания. Звезда подчеркнула, что всегда мечтала о каре и рыжем оттенке. "Привет! Я чувствую себя абсолютно счастливой. Спасибо вам за поддержку в моем перерождении. Теперь я снова как раньше — ваша любимая Аня вернулась", — написала она в посте.



Многие пользователи Сети отметили, что новый образ действительно напоминает ее стиль из "ВИА Гры", когда она была молодой и энергичной. Комментарии варьировались от восторженных до недоуменных. Некоторые фанаты выражали обеспокоенность, замечая изменения в чертах лица и задаваясь вопросом о возможной пластике.

Сама Анна объясняет свои метаморфозы личными проблемами. Она признается, что после развода женщины часто становятся более привлекательными. "Я знаю, вы видите изменения во мне — и внешние, и внутренние. Но главное, что со мной остались мои дети и музыка", — сообщила она.

Отношения Седоковой и Тиммы начались с громкого скандала: Янис оставил свою супругу ради певицы, что стало причиной публичной перепалки между ними. Однако конфликт быстро утих, и обе стороны смогли наладить мирные отношения. Янис продолжал видеть своего сына от предыдущего брака, а его бывшая жена вскоре вышла замуж снова.