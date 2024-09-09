Филипп Киркоров разоткровенничался перед журналистами.

Все знают, что раньше Филипп Киркоров не очень-то почитал братию журналистов. Чего стоит нашумевший скандал с "розовой кофточкой". Тогда певец оскорбил корреспондента и выгнал с пресс-конференции. Но теперь исполнитель неожиданно сделался любезным с акулами пера и поведал о своем самом сокровенном.

Киркоров признался в ошибке, за которую расплачивается всю жизнь. Оказывается, недавно он задумался о своем предназначении и очень жалеет, что пошел по выбранному пути. А все началось, по словам, Филиппа Бедросовича с хита "Атлантида", который и привел его не туда. Затем последовала "Зайка моя", утвердившая положение звезды эстрады.

Что касается желаний самого "короля" российской сцены, то он видел себя рок-исполнителем.

"Я же байкер. Вообще по сути я рок-музыкант и хотел им быть всю жизнь", — заявил Киркоров.

Певец признался, что до сих пор неравнодушен к мотоциклу. Кроме того, он так и не показал своему пожилому отцу татуировки, потому что боится его травмировать. Киркоров наколол на руке дракона после участия в шоу "Сокровища императора", в память о поездке в Китай, а роза олицетворяет любовь. Спину исполнителя украшает фамильный герб.

Филипп также рассказывал, что все его тату настоящие и несут определенный смысл, а идея украсить таким образом свое тело появилась у артиста во время подготовки к съемкам в картине "Братья", где поп-король выступил в главной роли.