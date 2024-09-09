Адаму Сэндлеру исполнилось 58 лет: вспоминаем 5 лучших фильмов в карьере актера

Адам Сэндлер – один из самых узнаваемых комедийных актеров Голливуда. 9 сентября артист отмечает свой 58-й день рождения.



За свою карьеру, начавшуюся 43 года назад с эпизода в "Шоу Косби", он стал настоящей иконой комедии. Его фильмография насчитывает множество успешных проектов, но сегодня мы вспомним пять лучших фильмов с его участием.

"Счастливчик Гилмор" (1996)

Этот фильм стал классикой комедийного жанра. Сэндлер играет Хэппи Гилмора, хоккеиста, который решает попробовать себя в гольфе. Его неукротимый дух и комические выходки делают фильм невероятно забавным. Зрители наслаждаются не только юмором, но и трогательной историей о том, как Гилмор находит свое призвание.

"Маменькин сыночек" (1998)

В этой комедии Сэндлер воплощает образ Бобби, 31-летнего мужчины, который полностью зависит от своей матери. Фильм полон смешных моментов и запоминающихся диалогов. Бобби, работающий разносчиком воды на футбольном поле, неожиданно получает шанс стать частью команды, что приводит к множеству забавных ситуаций.

"Любовь, сбивающая с ног" (2002)

В этой драмеди Сэндлер показывает свои актерские таланты в более серьезной роли. Он играет Барри Эгана — человека с социальными проблемами, который находит любовь и смысл жизни. Фильм получил высокие оценки критиков за глубокую эмоциональную составляющую и искренность исполнения.

"Опустевший город" (2007)

Эта драма отличается от привычных комедийных работ Сэндлера. Он играет Чарли Финемана, человека, потерявшего семью в терактах 11 сентября. Фильм затрагивает тяжелые темы горя и утраты, показывая, как главный герой пытается справиться с трагедией при поддержке друга. Это одна из самых серьезных и трогательных ролей актера.

"50 первых поцелуев" (2004)

Романтическая комедия с элементами драмы, в которой Сэндлер играет Генри Рота — мужчину, влюбляющегося в женщину с амнезией. Каждый день она забывает о встрече с ним, и Генри приходится заново завоевывать ее сердце. Фильм сочетает в себе юмор и трогательные моменты, что делает его одним из лучших проектов Сэндлера.

Эти фильмы не только развлекают, но и показывают разнообразие актерского таланта Адама Сэндлера. В его карьере есть место как для комедий, так и для серьезных ролей, что делает его одним из самых ярких актеров современного кино.