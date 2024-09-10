Топ неочевидных причин, по которым ребенок не хочет делать домашнее задание

Учитель истории и координатор Филипповской школы Онлайн Кирилл Клопков поможет разобраться в неочевидных проблемах вашего ребенка.



Мы привыкли думать, что нежелание ребенка делать уроки, как правило, связано с ленью. Конечно, лень может стать причиной двойки за несделанную "домашку". Однако ситуация может быть глубже и сложнее, чем кажется на первый взгляд. Подробнее разбираем с экспертом Кириллом Клопковым.

1.⁠ ⁠Чрезмерная нагрузка. Учеба в школе — это настоящий труд. После пяти-семи уроков идут дополнительные кружки, репетиторы, а потом еще нужно садиться за домашние задания и собирать вещи на завтра. Иногда заниматься "домашкой" приходится даже в выходные. Времени для отдыха не остается совсем, поэтому перегруженный ребенок откладывает выполнение каких-либо задач, прогуливает дополнительные занятия или принципиально не делает уроки.

"Я, например, учился в школе шесть дней в неделю. Осилить все домашние задания было крайне непросто. Особенно, когда в единственный выходной хотелось еще и выспаться", – поделился Клопков.

2.⁠ ⁠Высокая тревожность. Детям с повышенным чувством тревожности могут тяжело даваться некоторые задачи, и подготовка домашнего задания как раз в их числе. Ребенок не уверен в своих силах, легко расстраивается из-за ошибок и излишне беспокоится, поэтому ему гораздо легче просто не делать уроки, чем переживать о них.

"Мой сын в младшей школе зачастую не делал уроки: он забывал, что их нужно сделать или пропускал слишком много, и уже боялся накопленных долгов", – рассказал эксперт.

"В этом случае его учитель всегда говорила, что нужно уделять больше внимания своему ребенку, проводить с ним больше времени и просто смотреть, что он сделал домашнее задание. Не проверять его, а добиться того, чтобы ребенок сам показал в тетради выполненные упражнения".

3.⁠ ⁠Завышенные ожидания. Мы, как родители, часто предъявляем к ребенку множество требований: "Как ты можешь этого не понимать, ты ведь это уже проходил!" Подобные упреки на постоянной основе лишь подрывают самооценку, но точно не мотивируют. Ребенок либо разуверится в себе и будет постоянно совершать ошибки, либо начнет проявлять агрессию в ответ.

4.⁠ ⁠Конфликт с учителем. Когда ребенок избегает делать уроки по конкретному предмету, возможно, дело в непростых отношениях с преподавателем. Излишняя строгость и придирки педагога могут не только усложнить работу над "домашкой", но и привести к неуспеваемости.

5.⁠ ⁠Недостаток сна. Недостаток сна может существенно повлиять на способность ребенка концентрироваться и справляться с задачами. Если ребенок хронически не высыпается, его мотивация к выполнению домашних заданий снижается, а учебный процесс становится утомительным и трудным.

Чтобы узнать наверняка, пообщайтесь с ребенком на эту тему без ссор и агрессии. Узнайте, что случилось и почему он перестал делать домашнее задание. Не требуйте исполнения всего, будьте снисходительны. Ведь главное – ваши отношения.

Пообщайтесь с друзьями или педагогами, узнайте, кто и как решает такие вопросы. Ну а если не удается решить вопрос самостоятельно, не бойтесь обращаться к психологам.