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Суббота 7 сентября

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9 практических способов выражения любви к себе

9 практических способов выражения любви к себе
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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин Перукуа рассказывает, как научиться любить себя по-настоящему.

Соцсети формируют у людей устойчивую иллюзию, что любовь к себе — это про индульгирование и самолюбование — про СПА, массажи, новые платья, дорогую косметику. Но большинство инфлюэнсеров пытаются выдать желаемое за действительное. Они далеко не самые счастливые люди и даже не знают, что такое любовь к себе. О том, в чем заключается здоровое отношение к собственной персоне и как его сформировать, рассказывает Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Источник позитивной энергии

Сегодня любовь к себе превратилась в некий коммерческий товар, в упаковку, которая заменила содержимое. Но это чувство должно начинаться не просто с понимания, а с проживания любви. И тогда щедрая энергия коснется не только любимых людей и мира вокруг, но и вашего тела.

Подобные эмоции нельзя стимулировать внешними факторами, их можно только переживать внутри. Если вы думаете, что новый телефон, или инъекции от морщин помогут изменить отношение к себе, то это просто отдалит вас от настоящих жизненных удовольствий.

Делайте все, чтобы научиться проживать и ценить любовь. Поймите, что в жизни нет ничего дороже состояния, которое наполняет вас радостью и ощущением беспричинного счастья. Как этого достичь?

Способ 1. Простые упражнения

Чтобы выйти из паттерна жесткой самокритики и недовольства собой, важно начать действовать прямо с утра, в тот самый момент, когда вы еще не до конца проснулись. Такие послания себе, закрепленные на телесном уровне, — лучшие аффирмации.

Лежа в постели с закрытыми глазами, положите правую руку в центр груди, а левую — на нижнюю часть живота. Почувствуйте тепло, ощутите биение своего сердца, обратите внимание на то, как ладони двигаются при дыхании. Побудьте в этом единении с собой в течение 3-4 вдохов и выдохов.

Способ 2. Позитив и удовольствие

Тихо скажите себе: "Доброе утро, любимая", "Здравствуйте, мои любимые тело и сердце", "Спасибо за новый день, все будет хорошо, пусть у меня все получится". Вы почувствуете, будто что-то внутри слегка поменялось — стало комфортнее, мягче, приятнее.

Утреннее удовольствие — основа удачного дня. Вы можете разделить эти моменты с любимым мужчиной, побаловать друг друга, побыть вдвоем в интимной обстановке.

Способ 3. Правильный завтрак

Не менее важно и то, что вы едите после пробуждения. Да, есть диеты, ограничения и принципы ЗОЖ, однако не все они полезны. Выпив пару стаканов воды и проведя все процедуры утреннего туалета, попробуйте подарить себе несколько приятных минут.

Можно с наслаждением выпить чашечку чая, подумать о прекрасном и съесть вкусный десерт, например, финиковый трюфель. Это обеспечит заряд энергии на весь день, а чуть позже наступит время для более плотного завтрака.

Способ 4. Выбор образа

Утром у многих встает вопрос, что надеть, и это сплошная драма. Вместо того чтобы бегать по бутикам или «залипать» на маркетплейсах в поисках трендовой одежды, можно сшить ее самостоятельно или заказать в ателье по собственному дизайну. Это и есть выражение любви к себе, так как вы одеваетесь не по моде, а в соответствии со своим вкусом. Проявление творческой природы — тоже отличный подарок.

В итоге вещи будут идеально смотреться на фигуре, а это мощный заряд счастья. Мы, женщины, существа переменчивые. Классно, что тягу к новизне можно отразить в одежде, особенно когда она подчеркивает все достоинства внешности.

Способ 5. Добрые слова на пороге

Выходя из своего жилища, по-хорошему попрощайтесь с ним до вечера, скажите: "Пока, дом!". Родные стены — место силы женщины, они дают теплое и мягкое напутствие и привлекают удачу.

Способ 6. Регулярные передышки

В течение дня надо позволять себе отдыхать по 5-10 минут. Это тоже выражение любви к себе. Важно дать организму расслабиться, в идеале — полежать. Если есть возможность, закройте глаза и, положив руки на тело, сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов. Так вы напомните себе, что все в порядке.

Способ 7. Волшебная сила музыки

В транспорте или на улице слушайте целительные саундтреки, чтобы отключиться от поля людей в стрессе и тревогах. С помощью мелодичных звуков вы благодарите себя за все, что сделали сегодня, и одновременно чувствуете тепло в душе.

Способ 8. Водные процедуры

Если день был эмоциональный, то ванна с магниевой солью — отличный жест любви к своему телу. Это и эмоциональное очищение, и восстановление баланса микроэлементов — у большинства людей имеется недостаток магния.

Способ 9. Вечерние ритуалы

Перед сном можно выпить чашку травяного чая, зажечь свечу или ароматические палочки, включить мягкую музыку. Приятные моменты станут хорошим завершением насыщенного дня. Полезно также повторить упражнение с руками на животе и на груди.

Женщины остро нуждаются в любви к себе, воспринимая ее через свое тело. Физические проявления этого чувства — один из высших даров, который каждая из нас может себе позволить.

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8 сентября 2024, 00:09
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Фоторепортаж

Практика прощения: как научиться прощать себя и других за совершенные ошибки?

Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: truthseeker08 / pixabay.com
Фото: NoName_13 / pixabay.com

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