Особняк, парк элитных авто, квартира в центре столицы и главное детище: что оставил после себя Александр Масляков

Поклонники "КВН" скорбят об уходе ведущего программы 83-летнего Александра Маслякова.

Накануне ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков. Зрители помнят, что клуб веселых и находчивых, которым руководил Александр Васильевич, дал путевку в жизнь многим знаменитым ныне артистам. Кроме того, Масляков многое сделал для развития юмора в нашей стране.

Пару лет назад здоровье ведущего "КВН" начало ухудшаться. Тогда он отошел от своей основной деятельности и передал бразды правления другим ведущим, но полностью из юмора Масляков выключиться не мог и постоянно участвовал в рабочем процессе. Как, впрочем, вся его семья. Единственная супруга Маслякова тоже не оставалась в стороне от юмора. Она трудилась режиссером в "КВН". А внучка Таисия вела "Детский КВН".

Сейчас поклонники "Клуба веселых и находчивых" переживают, что же станет с детищем Александра Васильевича. Строятся предположения, что компания "АМиК", которая занимается производством "КВН", останется в руках его сына Александра, ведь он является гендиректором творческого объединения с 2013 года.

Кроме того, поклонников интересует, кто и что наследует после бессменного ведущего юмористической программы. Несколько лет назад он стал одним из самых богатых телеведущих России. Тогда за год заработал около полумиллиарда рублей.

Также журналисты выяснили, что семья Масляковых около пяти лет назад приобрела огромный особняк на Рублевке, площадью чуть менее 700 квадратных метров. "Отец "КВН" также являлся владельцем 200-метровой квартиры в центре столицы и небольшого автопарка элитных автомобилей.