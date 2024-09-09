Решетова показала кольцо на безымянном пальце после развода Алсу с Абрамовым

Всего несколько недель назад певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально завершили свой брак, который длился целых 18 лет. Этот развод стал настоящей сенсацией, ведь пара воспитывает троих детей.



Лето, предшествующее разводу, было наполнено скандалами и разбирательствами, в ходе которых всплыли грязные подробности их конфликта. Алсу открыто говорила о любовнице своего мужа, что только подогревало интерес общественности.

Слухи о неверности Яна ходили давно. В качестве предполагаемых любовниц называли многих знаменитостей, среди которых были Виктория Лопырева, Ксения Бурду и, конечно же, Анастасия Решетова. В итоге именно к последней у Алсу возникли самые серьезные претензии. Певица публично обвинила Решетову во лжи, отметив, что та якобы никогда не связывалась с женатыми мужчинами. Более того, Алсу назвала ее представительницей "древнейшей профессии", что вызвало бурную реакцию как среди поклонников, так и в СМИ.

Анастасия Решетова, в свою очередь, предпочитает оставаться в тени и не комментировать слухи о своей роли в разводе Алсу и Абрамова. Она продолжает вести свои социальные сети, игнорируя хейтеров, которые называют ее "разлучницей". Однако на днях Решетова сделала загадочный пост, опубликовав фотографию с кольцом на безымянном пальце. Это мгновенно вызвало волну обсуждений: неужели она получила предложение руки и сердца? Если да, то кто стал счастливчиком?

Мнения поклонников разделились. Некоторые уверены, что Ян Абрамов не мог бы сразу после развода решиться на такой серьезный шаг. Другие же не исключают возможности, что между ним и Решетовой действительно может быть что-то большее. Множество пользователей Сети уверены, что именно Анастасия стала той самой причиной развода Алсу и Абрамова.