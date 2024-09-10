Орбакайте сенсационно объявила об уходе: Встретимся в лучшей жизни

Кристина Орбакайте поделилась своими эмоциями после последнего концерта в России. Певица назвала выступление в Санкт-Петербурге "заключительным" для своей карьеры на родине.



Это событие, состоявшееся в марте, стало не просто концертом, а символом завершения определенного этапа в ее жизни и творчестве. По словам Орбакайте, после этого выступления у нее не было возможности продолжить гастроли по России. Фактически певица объявила об уходе с отечественной сцены.

Она отметила, что концерт в Петербурге был особенным: "Это было первое воскресенье весны, и я чувствовала, что это мой прощальный концерт". Артистка с теплотой вспоминает о своих поклонниках, которые пришли на шоу. Многие из них были фанатами не только ее творчества, но и творчества ее матери, что добавило значимости этому моменту.

Орбакайте подчеркнула, что этот концерт стал подарком для преданных слушателей от нее и Аллы Пугачевой. "Это был знаковый момент для меня. Я могла сказать своим фанатам: "Спасибо, люблю вас, до новых встреч", и с легким сердцем покинуть сцену", — призналась певица.

Сейчас Орбакайте находится в США и, как стало известно ранее, отказалась от встреч с Аллой Пугачевой после возвращения в Америку. Это решение стало неожиданным для многих, учитывая их крепкую связь. Тем не менее, Орбакайте уверена, что их отношения останутся близкими, несмотря на расстояние.

Кристина выразила надежду на то, что однажды они встретятся снова — уже в "лучшей жизни". А пока певица бережно хранит воспоминания о своих концертах в России и о тех моментах, которые разделила со своими поклонниками.

