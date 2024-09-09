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Куда полететь осенью: советы профессионала

Куда полететь осенью: советы профессионала
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Travel-эксперт Тариел Гажиенко делится с читателями, где можно отдохнуть в осенний период.

Осень считается не самым лучшим сезоном для отпуска. И абсолютно зря. Во многих странах именно в сентябре, октябре и ноябре отдыхать очень комфортно: погода уже (или еще) вполне отпускная, а цены — намного ниже, чем летом или, если речь о некоторых экзотических странах, зимой.

Travel-эксперт, самый известный турагент России Тариел Гажиенко рассказывает, какие можно выбрать направления, чтобы путешествие было и не слишком затратным, и удачным в плане погоды.

Чтобы правильно спланировать путешествие, важно сначала понять, о каких месяцах идет речь и в каких странах сейчас сезон, а в каких — нет. Обычно выгодные туристические предложения можно найти в тех странах, где сезон только начинается или уже завершился.

Юго-Восточная Азия

Если рассматривать осенний период, особенно сентябрь и октябрь, то в странах Юго-Восточной Азии можно найти весьма привлекательные туры. В частности, в сентябре и первой половине октября на фоне неуверенной погоды стоит обратить внимание на такие направления, как Таиланд, Шри-Ланка, Малайзия, Филиппины или Индия.

Это время считается окончанием "низкого" сезона, поэтому погода может быть крайне изменчивой. Да, иногда дожди льют несколько дней подряд, а море — штормит. Но чаще всего дожди наблюдаются лишь ночью, поэтому серьезно омрачить отпуск они не могут, а вот снизить цены — вполне.

Страны Карибского бессейна

Подобная ситуация наблюдается и в странах Карибского бассейна, например, на Кубе или в Венесуэле (я называю те направления, куда можно долететь без пересадок, но ситуация примерно такая же и в других соседних государствах).

В сентябре здесь порой бывают ураганы и сильные волны на море, что приводит к снижению цен на гостиницы и курорты. Лишь с середины октября погода начинает стабилизироваться, цены на туры растут, и становится возможным насладиться спокойным отдыхом на берегу.

Арабские страны

В сентябре также можно довольно бюджетно съездить в арабские страны. Это— Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Бахрейн. Данный период здесь считается несезоном, так как температура после летнего зноя пока еще остается высокой, а скидки на отели и курортные услуги остаются весьма заманчивыми. Впрочем, начиная со второй половины октября, наступает полноценный туристический сезон, и цены на туры значительно увеличиваются.

Турция и другие страны Средиземного моря

В Турции в сентябре и вплоть до середины октября стоит довольно комфортная погода, когда температура воды и воздуха примерно одинаковая. А вот изнуряющей летней жары уже нет. С утра, конечно, бывает порой прохладно, но днем вы точно сможете и купаться, и загорать. Не случайно это время называют "бархатным сезоном".

Если у вас есть шенгенская виза, то вы также можете отправиться в любую другую страну на Средиземном море — будь то Италия, Испания или Словения. Цены после периода августовских отпусков падают почти в два раза, а вот качество обслуживания остается на прежнем уровне.

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9 сентября 2024, 00:17
Фото: freepik.com
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