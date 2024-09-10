"Так тупо сейчас умереть": Пересильд рассказала о самом тяжелом моменте в карьере

В последнее время Юлия Пересильд активно работает над дебютным альбомом своей музыкальной группы "Мандрагора". Это стало очередным шагом в ее карьере.



Однако не так давно актриса пережила настоящий стресс, связанный с ее космическим полетом во время съемок фильма "Вызов". В ходе подготовки к этому уникальному проекту Юлия осознала, что жизнь может оборваться в любой момент.

Она даже написала завещание и заверила его у нотариуса. На орбите актриса столкнулась с множеством трудностей, включая физические недомогания из-за невесомости. Но самым страшным моментом стало возникновение технической неисправности во время стыковки с Международной космической станцией.

Пересильд вспоминает, как почувствовала напряжение в голосе космонавта Антона Шкаплерова, когда тот начал запрашивать ручную стыковку. В тот момент актриса осознала, что их жизни находятся на грани. Она думала о том, как глупо было бы покинуть этот мир, не успев сделать столько всего важного. "Так тупо сейчас умереть", — размышляла она, понимая, что у нее впереди еще много планов и амбиций.

К счастью, все закончилось благополучно. Стыковка была успешно завершена, и Пересильд вернулась на Землю как героиня. Однако с новой популярностью пришла и ответственность. Артистка призналась, что ей не нравится статус "космической актрисы", и она хочет оставаться просто хорошей актрисой, которая продолжает развиваться в своем деле.



Несмотря на все переживания и трудности, Юлия не умеет отдыхать. Каждый ее день расписан по минутам, и даже в выходные она находит время для важных дел. Она активно участвует в благотворительности и помогает приютам для животных.

Сейчас Пересильд сосредоточена на своей музыкальной карьере. Она мечтает выпустить альбом к своему дню рождения 5 сентября, что стало бы для неё настоящим подарком. "Хочу, чтобы все сложилось так, как задумано", — говорит она, полная надежд и амбиций. Юлия продолжает вдохновлять своих поклонников и демонстрировать, что даже после самых сложных испытаний можно двигаться вперед и достигать новых высот.