"Это очень сложно": молодая невестка Королевой готовится к серьезной операции

23-летняя невестка Наташи Королевой готовится к серьезной операции на челюсти. Такая необходимость вызвана неправильным расположением костей черепа.



В своем недавнем интервью Мелисса Волынкина поделилась подробностями предстоящего хирургического вмешательства, которое включает в себя срезание верхней челюсти, перестановку и наращивание нижней челюсти. Несмотря на сложности, Мелисса уверяет, что этот недостаток не влияет на ее внешний вид.

"Челюсть у меня неправильная. Будут срезать верхнюю челюсть, переставлять, будут срезать кости с ног, будут наращивать и нижнюю челюсть. Это очень сложно", — призналась она в программе "Звезды сошлись" на НТВ.

Наташа Королева, присутствовавшая в студии, поддержала свою невестку и отметила, как сильно она изменилась за последние четыре года. "Пришла к нам воробушком, а сейчас красивая лебедушка. Сейчас еще челюсть исправим, будет красотка", — с юмором прокомментировала певица, известная своими хитами.

Мелисса, уроженка Кемеровской области, переехала в Москву после знакомства с Архипом Глушко, сыном Наташи и Сергея Глушко (Тарзана). Их роман начался в ночном клубе, где девушка работала танцовщицей. Несмотря на первоначальное сопротивление Сергея к этому роману, он со временем принял Мелиссу в свою семью.