Сын Орбакайте перестал скрываться на фоне слухов об армии

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Вторник 10 сентября

11:40Сын Орбакайте перестал скрываться на фоне слухов об армии 10:53Уехавшая Хаматова сделала громкое заявление: Не вернусь уже никогда 10:06Галкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детях 09:19Елену Летучую чуть не убили на съемках: Начались панические атаки 08:22Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе 06:25Разрешить нельзя запретить. Телефоны в школах: за и против 03:20ТЕСТ: вспомни советские мультфильмы разных лет и ответь на вопросы 03:14Разведенный сын Рыбина и Сенчуковой объявил о скорой женитьбе 00:13Топ неочевидных причин, по которым ребенок не хочет делать домашнее задание 21:43Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 19 сентября 20:58Решетова показала кольцо на безымянном пальце после развода Алсу с Абрамовым 18:50Увлекательный тест: как много вы знаете о советских велосипедах из нашего детства? 17:17Нагиев откровенно рассказал о последнем разговоре с угасающим из-за болезни Масляковым 15:54"Это очень сложно": молодая невестка Королевой готовится к серьезной операции 14:38Никому не нужный Галкин* жестко опозорился за границей 13:51 Группа компаний "ЛитРес" объявила лонг-лист литературной премии "Электронная буква" 13:18Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом 12:43Победителями розыгрышей программы "Миллион призов" стали более 1,7 млн москвичей 10:36Успенская тяжело переживает известие о несчастном случае с дочерью 09:39Киркоров признался в ошибке, за которую расплачивается всю жизнь 08:54Особняк, парк элитных авто, квартира в центре столицы и главное детище: что оставил после себя Александр Масляков 06:28Адаму Сэндлеру исполнилось 58 лет: вспоминаем 5 лучших фильмов в карьере актера 00:17Куда полететь осенью: советы профессионала 21:13Косметолог раскрыла секрет идеальной внешности Алсу 19:36Умер руководитель КВН Александр Масляков 19:11Последний розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября 18:16Без зубрежки: топ советов, которые помогут прийти на контрольную во всеоружии 14:31Каким будет торжество в честь 40-летия Принца Гарри: королевские эксперты дали прогноз 13:53Победители "Миллиона призов" пожертвовали 32 миллиона рублей на благотворительность 12:12Более 1,5 миллиона человек победили в двух розыгрышах программы "Миллион призов" 10:22Кинопарк "Москино" станет самом большой в мире площадкой для натурных съемок 09:47Стало известно, почему сын Баскова не общается с ним: Ему навязали обиду 06:25Тест: вспомните имена и клички героев советских мультиков 03:18Состояние здоровья Карла III может быть хуже, чем официально заявляется 00:099 практических способов выражения любви к себе 21:17Как восстановить себя, если больше нет сил: 4 простые практики для снятия напряжения, которые можно делать дома 18:27Польза массажа при похудении 16:55В выборах депутатов в Москве приняли участие почти 2,5 миллиона человек 15:22Мир удивлен: вот кого безоговорочно слушается королевское семейство 14:32Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро 14:16Владимир Путин и Сергей Собянин открыли московский кинокластер 12:35Помолодевшую 68-летнюю Долину перепутали с ее дочерью 12:16Определены победители первого розыгрыша программы "Миллион призов" 12:09Борющийся с лишним весом сын Сафронова кардинально изменился после жуткой травли 11:28Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве в онлайн-формате 10:00Более 2 млн человек приняли участие в голосовании за депутатов в Москве 09:43Второй день голосования на выборах в Москве начался штатно 09:03Сложный ТЕСТ: Найди синонимы к этим словам 06:42Режиссеру Дарио Ардженто исполнилось 84 года: вспоминаем 5 лучших фильмов мастера 03:19Раскрыто содержание душераздирающего письма Кейт Миддлтон – что она рассказала?
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Сын Орбакайте перестал скрываться на фоне слухов об армии

Сын Орбакайте перестал скрываться на фоне слухов об армии

Дени Байсаров неожиданно объявился в Москве.

Пару лет назад внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров пропал с радаров поклонников. Поговаривали, что он скрывается от службы в армии. Ходили и совершенно противоположные слухи о том, что сын Орбакайте находится в зоне военных действий, поскольку после школы прошел соответствующую подготовку в Чеченской республике. Однако ни одна из версий так и не была подтверждена официально.

Сейчас Байсаров перестал скрываться, его увидели в одном из столичных торговых центров. Также стало известно, что все это время юноша проживал в Москве. Он значится руководителем компании, которая занимается организацией развлекательных мероприятий и, по слухам, очень доволен своей работой.

А в одном из пабликов о шоу-бизнесе появилось фото Дени. На снимке молодой человек отпустил волосы по плечи, а поклонники заметили, что чеченские корни юноши совсем незаметны – светлые локоны и голубые глаза делают внука Примадонны похожим на маму.

Напомним, до этого Дени Байсарова видели вместе с Кристиной Орбакайте в конце 2023 года на одном из светских мероприятий. Через несколько месяцев после этого певица уехала из страны, а ее сын перестал появляться на публике.

Кстати, впервые слухи о том, что отпрыск исполнительницы находится в Москве появились после того, как один из новостных телеграм-каналов опубликовал информацию о штрафах Байсарова за превышение скорости. Именно тогда поклонники узнали, что Дени не только находится в стране, но и любит погонять на московских дорогах.

Что касается Орбакайте, то она сейчас вернулась в Америку после долгого круиза по Европе. Теперь артистка намерена заняться творчеством.

Телеграм канал

10 сентября 2024, 11:40
Кристина Орбакайте. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал @etzvezdets• Требует проверки

Фоторепортаж

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка

Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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