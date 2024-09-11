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Вторник 10 сентября

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Сложный ТЕСТ по фильму-сказке "Морозко"

Сложный ТЕСТ по фильму-сказке "Морозко"
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Насколько хорошо вы помните знаменитую сказку?

Сказку о Морозко помнит, наверное, почти каждый житель нашей страны. Многие смотрели мультфильм, читали книгу или наслаждались кинокартиной, главную роль в которой сыграли Александр Хвыля, 15-летняя фигуристка Наталья Седых и Инна Чурикова.

Предлагаем вам пройти наш непростой тест и погрузиться в воспоминания.

ВОПРОСЫ

1. Как мачеха звала Настеньку?

А. Заморашка

Б. Бедовенькая

В. Медовенькая

2. Какую песню в фильме исполнил Морозко?

А. "В лесу родилась елочка"

Б. "Маленькой елочке"

В. "Ой, мороз, мороз"

3. Какую кличку носила собака Настеньки?

А. Тузя

Б. Тяпа

В. Ляпа

4. В какую игру Старичок-боровичок предложил сразиться Ивану?

А. В прятки

Б. В догонялки

В. В городки

5. Что Старичок-боровичок преподнес Ивану в качестве подарка?

А. Зеркало

Б. Вязанный клубок

В. Лук и стрелы

6. Какое блюдо сватья попросила приготовить Марфушечку?

А. Гусиные потрошка

Б. Паштет из перепела

В. Свиные уши

7. Кто из героев фильма решил погадать на ромашке?

А. Иван

Б. Настенька

В. Разбойники

ОТВЕТЫ

1. В. Медовенькая

2. А. "В лесу родилась елочка"

3. Б. Тяпа

4. Б. В догонялки

5. В. Лук и стрелы

6. А. Гусиные потрошка

7. В. Разбойники

Шоу-бизнес в Telegram

11 сентября 2024, 00:29
Фото: кадр из фильма "Морозко"
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Фоторепортаж

[ТЕСТ] для знатоков фильма "Собачье сердце": герои, фразы, факты

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Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
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