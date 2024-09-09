Успенская тяжело переживает известие о несчастном случае с дочерью

Любовь Успенская слегла на фоне сообщения о происшествии с наследницей.

Недавно Любовь Успенская поделилась с журналистами, что проживает не лучшие времена в своей жизни. Все дело в том, что ее дочь Татьяну Плаксину недавно госпитализировали с опасной травмой головы.

Оказалось, что Татьяна упала в душе и ударилась головой. Рана была настолько серьезной, что пришлось срочно лечь в больницу, где врачи тут же наложили швы. Теперь, по словам Успенской, ее дочь ждет процедура МРТ и осмотр нейрохирурга.

В последнее время певица очень сблизилась со своей дочерью в профессиональном плане. Они вместе гастролируют. Любовь призналась, что ее дочь только учится быть звездой, но она за ее творческую карьеру не беспокоится.

Сейчас же Успенская тяжело переживает известие о несчастье с дочерью, поскольку в ее жизни был уже похожий случай. Тогда Плаксина пострадала в аварии, после которой пережила несколько пластических операций. На этом фоне девушка замкнулась в себе, долгое время не появлялась на публике и начала вести не совсем здоровый образ жизни. Теперь это все позади, однако новое происшествие выбило мать Татьяны из колеи.

"Королева шансона" сейчас находится с концертным туром в Краснодарском крае, но ей с трудом удается готовиться к выступлениям, потому что голова артистки, по ее словам, постоянно забита мыслями о самочувствие любимой наследницы.