Вы ТОЧНО ждали этот ТЕСТ: сможете узнать фильмы СССР по кадрам с 3 людьми?

Устали от спецэффектов, супергероев и предсказуемых сюжетов? Ностальгируете по душевности, теплу и неповторимому обаянию советского кино? Тогда этот тест для вас!

Вспомните время СССР, когда для создания шедевра не нужны были компьютерная графика и миллионные бюджеты. Время, когда на первом плане были не спецэффекты, а люди, их чувства, переживания, отношения.

Проверьте себя: узнаете ли вы любимые советские фильмы по одному кадру, где запечатлены всего три человека?

Докажите, что настоящие киношедевры не подвластны времени! Взгляните на 5 изображений, на каждом из которых есть 3 человека. На каждое из 5 заданий — 4 варианта ответа, но правильный только один.

Даже если сомневаетесь, не бойтесь рискнуть! Ведь главное не победа, а удовольствие от теста и возможность мысленно вернуться в прекрасный СССР!

ПОЕХАЛИ!

1/5



A — "Жестокий романс" (1984)



B — "Формула любви" (1984)

C — "Чародеи" (1982)

D — "Спортлото-82" (1982)

2/5

A — "Усатый нянь" (1977)



B — "Я шагаю по Москве" (1963)

C — "Москва слезам не верит" (1979)

D — "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974)

3/5

A — "Афоня" (1975)



B — "Большая перемена" (1972)

C — "Гараж" (1979)

D — "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

4/5

A — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)



B — "Золотой теленок" (1968)

C — "Бриллиантовая рука" (1969)

D — "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" (1984)

5/5

A — "Королева бензоколонки" (1962)



B — "Джентльмены удачи" (1971)

C — "Гусарская баллада" (1962)

D — "Тот самый Мюнхгаузен" (1979)

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1 >>> D — „Спортлото-82“ (1982);

2 >>> C — „Москва слезам не верит“ (1979);

3 >>> B — „Большая перемена“ (1972);

4 >>> A — „Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика“ (1966);

5 >>> B — „Джентльмены удачи“ (1971).

Каждый правильный ответ — 1 балл! Если в сумме не получилось набрать 5 баллов — не грустите, а лучше посмотрите киноленты прошлого, и возвращайтесь назад за тестами от редакции «Дни.ру».

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