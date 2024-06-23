Вы ТОЧНО ждали этот ТЕСТ: сможете узнать фильмы СССР по кадрам с 3 людьми?

Вспомните время СССР, когда для создания шедевра не нужны были компьютерная графика и миллионные бюджеты. Время, когда на первом плане были не спецэффекты, а люди, их чувства, переживания, отношения.
Проверьте себя: узнаете ли вы любимые советские фильмы по одному кадру, где запечатлены всего три человека?
Докажите, что настоящие киношедевры не подвластны времени! Взгляните на 5 изображений, на каждом из которых есть 3 человека. На каждое из 5 заданий — 4 варианта ответа, но правильный только один.
Даже если сомневаетесь, не бойтесь рискнуть! Ведь главное не победа, а удовольствие от теста и возможность мысленно вернуться в прекрасный СССР!
ПОЕХАЛИ!
1/5
A — "Жестокий романс" (1984)
B — "Формула любви" (1984)
C — "Чародеи" (1982)
D — "Спортлото-82" (1982)
2/5
A — "Усатый нянь" (1977)
B — "Я шагаю по Москве" (1963)
C — "Москва слезам не верит" (1979)
D — "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974)
3/5
A — "Афоня" (1975)
B — "Большая перемена" (1972)
C — "Гараж" (1979)
D — "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
4/5
A — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
B — "Золотой теленок" (1968)
C — "Бриллиантовая рука" (1969)
D — "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" (1984)
5/5
A — "Королева бензоколонки" (1962)
B — "Джентльмены удачи" (1971)
C — "Гусарская баллада" (1962)
D — "Тот самый Мюнхгаузен" (1979)
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
1 >>> D — „Спортлото-82“ (1982);
2 >>> C — „Москва слезам не верит“ (1979);
3 >>> B — „Большая перемена“ (1972);
4 >>> A — „Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика“ (1966);
5 >>> B — „Джентльмены удачи“ (1971).
Каждый правильный ответ — 1 балл! Если в сумме не получилось набрать 5 баллов — не грустите, а лучше посмотрите киноленты прошлого, и возвращайтесь назад за тестами от редакции «Дни.ру».
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