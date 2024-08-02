Перешедшая дорогу Пугачевой Легкоступова оказалась лицом к лицу с бандитами

Алла Пугачева перекрывала кислород своим конкурентам, когда ее карьера была в активной фазе. Об этом рассказал певец Игорь Наджиев.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов Игорь Наджиев находился на пике популярности, его песни "Ну, целуй!", "Свадебные свечи" и "Ягода-малина" звучали на каждом углу. Однако внезапно карьера певца пошла на спад, и он исчез с эстрады.

По словам Наджиева, причиной этого стал указ Аллы Пугачевой, которая не желала видеть на сцене исполнителей, похожих на ее тогдашнего мужа Филиппа Киркорова. Наджиев утверждает, что Примадонна не только устраняла конкурентов Киркорова, но и действовала против своих собственных соперниц.

В числе тех, кто попал под ее "каток", оказалась Валентина Легкоступова, известная благодаря хиту "Ягода-малина". Наджиев рассказал о том, как Легкоступова делилась с ним ужасными историями о том, как к ней на концерты приезжали бандиты из окружения Пугачевой. "Как мне потом сказали люди знающие, удивительно, как Валя еще осталась жива", — добавил певец.

Отвечая на вопрос о том, чем же так сильно не устраивала Легкоступова Пугачеву, Наджиев объяснил, что Примадонна эстрады не терпела конкуренции. Причиной конфликта стали песни, написанные для Пугачевой, которые неожиданно оказались в руках Легкоступовой. "Раймонд Паулс прекрасно об этом знает. Это песни “Двое” и “Ты меня не оставляй", — отметил он.

Наджиев также вспомнил известное интервью Пугачевой, в котором она упомянула Легкоступову с пренебрежением. "Такая фальшивая игра... Что плохого сделала Валя?", — задался вопросом певец. Он отметил, что Легкоступова сама говорила о том, как Пугачева скосила ее карьеру, но при этом проявила такт и не называла имя обидчицы.

Сегодня Игорь Наджиев шокирован поведением Пугачевой. Он считает, что она своими действиями разрушила свое имя и карьеру, созданные за многие годы. "Это грустно и печально. Алла Борисовна, вы уничтожили то, что создавали столько лет", — резюмировал он.