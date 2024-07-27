Сезон отпусков: 5 книг для тех, кто мечтает отправиться в путешествие

Лето – самое время путешествовать. А если отпуск ещё далеко или уже закончился, то можно просто помечтать о будущих поездках и ярких впечатлениях. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые помогут почувствовать свободу, побывать в новых местах и насладиться приключениями.

По своей основной профессии Абрахам Вергезе – медик. В этом деле он добился успеха – сегодня он доктор медицины, профессор Стэнфордского университета, один из руководителей престижной Стэнфордской медицинской школы. Свою первую книгу автор написал о своей профессии – "Моя страна: История доктора" была основана на опыте работы с неизлечимо больными пациентами. Читатели и критики оценили новизну темы, глубину искренности и смелость такого высказывания на тему, которую не принято обсуждать. После этого Абрахам Вергезе стал регулярно печататься в литературных журналах и выпускать роман за романом. В этой книге действие разворачивается в начале XX века в индийском штате Керала. В соответствии с вековыми традициями двенадцатилетняя девочка выходит замуж за мужчину значительно старше себя. Однако ей суждено взять на себя нетипичную роль – стать главой семейного клана. Личная судьба героини виртуозно вплетена в новейшую историю Индии.





Digital-автор Литрес Иван Любенко работает адвокатом в Ставрополе, а в свободное от дел время пишет романы в жанре ретро-детектива. Он искусно создаёт исторически достоверную среду и наделяет главных героев качествами, которые помогают им расследовать самые загадочные преступления. В этом романе отважный Клим Ардашев должен с головой погрузиться в события, которые случились тридцать лет назад. С ними связана тайна и не менее интригующая связь между Калькуттой и Арменией. Однако начинается всё как авантюра с последствиями. Роковая женщина, убийства и ложные обвинения, преступления 1890 года, о которых все, казалось бы, должны забыть. Но что ни сделаешь, чтобы спастись и остаться честным человеком.





Марина Чуфистова – прозаик и поэт, которая следует традициям русской литературы. В этом сборнике представлены рассказы о деревне и её жителях. Истории, основанные на личных наблюдениях, призванные запечатлеть жизнь «маленького человека» со своими простыми радостями и горестями. Всё это сплетается в удивительно красивый узор судеб. По словам критиков, главное в прозе автора – любовь к людям. Атмосфера её рассказов перенесёт в дачное детство, наполненное ароматом свежескошенной травы, жужжанием насекомых, прогулками в бескрайних полях и, конечно же, солнцем, согревающим всё на свете.





Проект "АНОНИМУС" на Литрес не только позволяет читателям погрузиться в увлекательные детективные истории, но и дает возможность самим примерить на себе роль сыщика – угадать личность автора, которая останется тайной до выхода заключительной книги серии. Сквозной персонаж всех томов объединяет их в один сюжет. И всегда действие разворачивается в актуальном настоящем и далёком прошлом. На этот раз старший следователь Волин должен расследовать дело о коррупции. Во взяточничестве подозревают крупного московского чиновника министерства здравоохранения Михаила Голочуева. Параллельно с этим расследованием продолжаются похождения Нестора Загорского. В августе 1911 года он собирается в Париж, чтобы раскрыть преступление века – похищение «Джоконды» Леонардо да Винчи, однако некоторые обстоятельства преступления только запутывают дело.



