"Пусть подавятся": попавший под санкции Газманов рассказал о судьбе квартире в Юрмале

Олег Газманов находится под санкциями всех стран Европейского союза и ряда других государств. Об отношении к этим ограничениям и судьбе своей квартиры в Юрмале певец рассказал корреспонденту "Дни.ру" на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

"Квартиру в Юрмале я купил, когда там проходили фестивали, – сообщил певец. – Например, на "Новой волне" с гостиницами было не очень хорошо. А теперь власти Латвии фактически отнимают у меня это жилье. Я не имею права приехать туда, не могу сдавать квартиру, не могу продавать. Моя жена, которая не находится под санкциями, тоже не имеет возможности посетить Юрмалу. Я имею право только платить коммунальные платежи. Платить стало тоже сложно – счетов у меня там нет, деньги перевести невозможно. Я не жалуюсь. Пусть подавятся они этой квартирой".

Газманов признался, что является кавалером всех возможных санкций – ограничительные меры ввели и Швейцария, и Канада, даже Новая Зеландия. "Они все наложили на меня, а я наложил на них, – шутит Газманов. – У меня гигантская страна, которую я люблю. И мне там, на Западе, ничего не нужно – у меня все здесь есть. Это им сейчас надо будет от нас. Как говорится, тем крепче бетон!".

4 июля 2024 года, после обращения в Google Литовской комиссии по радио и телевидению с требованием удалить аккаунты лиц, включенных в санкционные списки ЕС, YouTube заблокировал официальный канал Газманова. Ранее страница и треки Газманова были удалены со стримингового сервиса Spotify. "Заблокировали каналы мне, Лепсу, Гагариной и SHAMAN, – говорит Газманов. – Конечно, обидно, потому что там я десятилетиями выкладывал клипы. Тем более обидно, что случилось это сейчас, когда состоялся релиз мой песни "Русский мир". Думаю, мне за нее еще прилетит, как и за песню "Вперед, Россия". Но я к этому готов".