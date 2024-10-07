Во время допроса Павел Дуров узнал большую тайну, которая привела к трагедии

Павле Дуров рассказал о том, что пошатнуло его равновесие, в своем телеграм-канале.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на одном из допросов во время задержания во Франции узнал большую тайну, которая позже привела к трагедии. В перерыве между вопросами бизнесмен поинтересовался у адвоката, придет ли девушка, сопровождавшая его в поездке, на допрос. Тот смутился и ответил, что она не смогла. Дуров принялся допытываться, в чем причина отказа Юлии Вавиловой участвовать в этом деле. Тогда правозащитник объявил о беременности девушки.

Павел, по его собственному признанию, был ошарашен, но рад столь неожиданной новости. Оказалось, полицейские не знали, как сообщить ему об этом.

Но история имела трагичный конец. 4 октября врач объявил, что Юлия Вавилова потеряла ребенка, это случилось на 10-й неделе. По мнению Дурова, причиной стал стресс из-за задержания.

Напомним, основателя Telegram задержали в парижском аэропорту 24 августа, куда он прибыл из Баку. Его сопровождала коуч и блогер 24-летняя Юлия Вавилова. Дурова отвезли во французскую тюрьму, где допрашивали на протяжении четырех дней. Бизнесмен попал под подозрение из-за своего детища – предполагается, что программист причастен к правонарушениям, которые были совершены через мессенджер. После суда Павел оказался под надзором, его отпустили под крупный залог и установили запрет на выезд из страны в течение полугода.