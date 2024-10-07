Во время допроса Павел Дуров узнал большую тайну, которая привела к трагедии

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Понедельник 7 октября

10:28Тест: угадайте, из какого советского фильма эта невеста 10:00Во время допроса Павел Дуров узнал большую тайну, которая привела к трагедии 09:37Рецепт легкого супа из тыквы, который оценит вся семья 08:55Сергей Жуков рассказал о смертельной болезни: дырка в животе 08:23Сын объяснил отсутствие достойного памятника на могиле Инны Чуриковой 04:05Классический рецепт борща с пампушками– за уши не оттащишь 00:18Звездные папины дочки: дети знаменитых отцов, кто они? 21:21Проблемы с дыханием после еды: в чем причина? 18:17Как живет Понаровская после смерти сына: концерт не стала отменять 15:25ТЕСТ: Знаете ли вы о селедке столько же, сколько мы – только единицы смогут ответить на все вопросы 12:05Рецепт безалкогольного глинтвейна: вот что согреет вас прохладным осенним вечером 09:155 звезд шоу-бизнеса, которые ярко светили, но трагически исчезли с небосклона 06:32Тест: вспомните продолжение этих русских пословиц и поговорок 03:25Рецепт идеального воскресного завтрака с пошаговым приготовлением 00:10Тест: вспомните название советского фильма про школу в СССР 21:05Запас крови в путешествии и два дня рождения: странные факты о жизни королевской семьи 18:06Почему мы боимся признаться в чувствах и не говорим прямо? 15:25Тест для любознательных: Откуда взялось это слово? 14:02Рвет и мечет: пасынок Апиной возмущен сериалом про группу "Комбинация" 12:13Неизвестные факты о Кэтрин, Герцогине Уэльской 09:145 октября – День учителя: звезды, которые имеют педагогическое образование 06:24Принц Уильям дарил Кейт Миддлтон роскошные подарки после рождения каждого ребенка 03:47Клава Кока устроила разборки с бывшей женой Мамаева на шоу ТНТ 00:1181 год назад родилась Инна Чурикова: интересные факты из жизни знаковой актрисы 21:30Кудрявцева взбесилась из-за обвинений своего молодого мужа 20:28ТЕСТ: Вспомни, что пропало из кадра культового советского фильма 19:35Бывшую жену SHAMANa застукали с Егором Кридом 18:37Настоящее осеннее блюдо – овощное рагу: просто и вкусный рецепт с пользой для здоровья 16:53Уехавшая Пугачева до сих пор наживается на россиянах 16:01Звезде "Гардемаринов" Харатьяну продали "китайца" в залоге 14:57Билеты на мероприятия кинопарка "Москино" можно купить онлайн 14:47Все выходные этой осени в кинопарке "Москино" пройдут в фестивальном формате 14:21ТЕСТ: угадайте фильм про Москву по строчке из звучащей в нем песни 13:39Тест: угадай советский фильм по цвету губной помады актрисы 12:50Как небольшая комната: стоимость шикарного гроба Вячеслава Добрынина поразила народ 12:19Этот легкий и свежий салат поможет сбросить лишние килограммы: простой рецепт на 5 минут 12:01"Не стесняясь взрослых!": публичный поступок старшего сына довел до слез Судзиловскую 12:00Актеры и режиссеры рассказали об уникальности декораций кинопарка "Москино" 11:23Задыхающегося Збруева экстренно госпитализировали в Москве 10:43Пережившая тежелый развод Штурм обратилась к Муцениеце на фоне скандала с Прилучным 09:14Бледанс боится раскрывать личность своего любовника из-за болезненного провала 08:1040-летняя актриса-космонавт Пересильд выглядит ровесницей 15-летней дочери 06:47Вспыльчивая Бородина пришла в ярость из-за слов о содержании Сердюкова 03:23Анджелину Джоли видели в компании молодого певца дважды за неделю: новый роман? 00:14Сегодня Евгению Осину могло исполниться 60: вспоминаем яркую жизнь дворового романтика 20:38Адвокат Добровинский раскрыл имя девушки, засветившейся с Абрамовым 18:51Тест на знание советских фильмов: лишь 1 человек из 10 сможет ответить на все вопросы 18:07Вокруг похорон Добрынина зреет скандал 17:11Федор Бондарчук: Кинопарк "Москино" открывает новые возможности для съемок 17:00Дочь Успенской обнаружили вдали от дома
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Во время допроса Павел Дуров узнал большую тайну, которая привела к трагедии

Во время допроса Павел Дуров узнал большую тайну, которая привела к трагедии
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Павле Дуров рассказал о том, что пошатнуло его равновесие, в своем телеграм-канале.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на одном из допросов во время задержания во Франции узнал большую тайну, которая позже привела к трагедии. В перерыве между вопросами бизнесмен поинтересовался у адвоката, придет ли девушка, сопровождавшая его в поездке, на допрос. Тот смутился и ответил, что она не смогла. Дуров принялся допытываться, в чем причина отказа Юлии Вавиловой участвовать в этом деле. Тогда правозащитник объявил о беременности девушки.

Павел, по его собственному признанию, был ошарашен, но рад столь неожиданной новости. Оказалось, полицейские не знали, как сообщить ему об этом.

Фото: телеграм-канал @durov

Но история имела трагичный конец. 4 октября врач объявил, что Юлия Вавилова потеряла ребенка, это случилось на 10-й неделе. По мнению Дурова, причиной стал стресс из-за задержания.

Напомним, основателя Telegram задержали в парижском аэропорту 24 августа, куда он прибыл из Баку. Его сопровождала коуч и блогер 24-летняя Юлия Вавилова. Дурова отвезли во французскую тюрьму, где допрашивали на протяжении четырех дней. Бизнесмен попал под подозрение из-за своего детища – предполагается, что программист причастен к правонарушениям, которые были совершены через мессенджер. После суда Павел оказался под надзором, его отпустили под крупный залог и установили запрет на выезд из страны в течение полугода.

Шоу-бизнес в Telegram

7 октября 2024, 10:00
Павел Дуров и Юлия Вавилова. Фото: телеграм-канал @durov
Телеграм-канал @durov• Требует проверки

Фоторепортаж

Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации

Margo. Фото: Пресс-служба
Юлия Савичева. Фото: Пресс-служба
Дарья Мороз. Фото: Пресс-служба
Юрий Колокольников. Фото: Пресс-служба
Сергей Бурунов. Фото: Пресс-служба
Эвелина Бледанс. Фото: Пресс-служба
Екатерина Шпица. Фото: Пресс-служба
Иван Добронравов с супругой. Фото: Пресс-служба
Родион Газманов. Фото: Пресс-служба
Яна Чурикова. Фото: Пресс-служба
Павел Табаков. Фото: Пресс-служба
Дарья Повереннова. Фото: Пресс-служба
Евгений Стычкин и Ольга Сутулова. Фото: Пресс-служба
Ирина Безрукова. Фото: Пресс-служба
Константин Эрнст. Фото: Пресс-служба
Анна Банщикова. Фото: Пресс-служба
Марина Зудина. Фото: Пресс-служба
Наталья Бочкарева. Фото: Пресс-служба
Дмитрий Дюжев. Фото: Пресс-служба

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