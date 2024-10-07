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Понедельник 7 октября

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Сын объяснил отсутствие достойного памятника на могиле Инны Чуриковой

Сын объяснил отсутствие достойного памятника на могиле Инны Чуриковой
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В киноцентре "Октябрь" стартовал второй сезон проекта "Театр в кино". Начался он с киноверсии оперы "Золушка", поставленной театром "Геликон-опера" на музыку Леонида Вайнштейна. Одним из первых эту работу оценил Иван Панфилов, сын Инны Чуриковой.

За день до премьеры "Золушки", 5 октября, Инне Чуриковой исполнился бы 81 год. "Этот день мы провели в прекрасном киноцентре на "Мосфильме", где показали отреставрированную версию фильма "Тема" (режиссер Глеб Панфилов, вышел в 1986-м – Прим. ред.)", – рассказал в интервью "Дни.ру" сын актрисы Иван.

Ответил он и на вопрос, почему на могиле Инны Михайловны на Новодевичьем кладбище по сей день нет дорогого монументального памятника, как у других знаменитых актеров. Там до сих пор высится простой деревянный крест, установленный еще в день похорон звезды театра и кино 17 января 2023 года.

"Работа над памятником ведется, но пока это секрет, – сказал Иван. – Театр "Ленком Марка Захарова" нам всячески помогает. Пока подробностей сообщить не могу, но памятник будет достойный".

Предположительно его откроют 14 января, ко второй годовщине со дня смерти Инны Чуриковой.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Напомним, Народной артистки СССР не стало на 80-м году жизни в результате остановки сердца. Пресса писала, что у нее перед смертью диагностировали кисты в мозгу. При этом делать операцию врачи не решились.

Шоу-бизнес в Telegram

7 октября 2024, 08:23
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: узнайте фильм с Инной Чуриковой по кадру

Инна Чурикова. Фото: YouTube/@gorkyfilmstudio
Инна Чурикова. Фото: YouTube/@MosfilmRuOfficial
Инна Чурикова. Фото: YouTube/@MosfilmRuOfficial
Инна Чурикова. Фото: YouTube/@MosfilmRuOfficial
Инна Чурикова. Фото: YouTube/@MosfilmRuOfficial
Инна Чурикова. Фото: YouTube/@MosfilmRuOfficial
Инна Чурикова. Фото: YouTube/@MosfilmRuOfficial

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