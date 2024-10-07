Сын объяснил отсутствие достойного памятника на могиле Инны Чуриковой

В киноцентре "Октябрь" стартовал второй сезон проекта "Театр в кино". Начался он с киноверсии оперы "Золушка", поставленной театром "Геликон-опера" на музыку Леонида Вайнштейна. Одним из первых эту работу оценил Иван Панфилов, сын Инны Чуриковой.



За день до премьеры "Золушки", 5 октября, Инне Чуриковой исполнился бы 81 год. "Этот день мы провели в прекрасном киноцентре на "Мосфильме", где показали отреставрированную версию фильма "Тема" (режиссер Глеб Панфилов, вышел в 1986-м – Прим. ред.)", – рассказал в интервью "Дни.ру" сын актрисы Иван.

Ответил он и на вопрос, почему на могиле Инны Михайловны на Новодевичьем кладбище по сей день нет дорогого монументального памятника, как у других знаменитых актеров. Там до сих пор высится простой деревянный крест, установленный еще в день похорон звезды театра и кино 17 января 2023 года.

"Работа над памятником ведется, но пока это секрет, – сказал Иван. – Театр "Ленком Марка Захарова" нам всячески помогает. Пока подробностей сообщить не могу, но памятник будет достойный".

Предположительно его откроют 14 января, ко второй годовщине со дня смерти Инны Чуриковой.

Напомним, Народной артистки СССР не стало на 80-м году жизни в результате остановки сердца. Пресса писала, что у нее перед смертью диагностировали кисты в мозгу. При этом делать операцию врачи не решились.