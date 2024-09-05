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Четверг 5 сентября

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Мария Погребняк вышла на связь из роддома

Мария Погребняк вышла на связь из роддома
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Мария Погребняк показала видео из родильного отделения.

Блогер Мария Погребняк заинтересовала подписчиков, показав видео из родильного отделения. До этого она опубликовала фото со счетчиком схваток, дав понять фанатам, что скоро станет мамой в четвертый раз.

Ранее бывшая жена Павла Погребняка рассказывала, что ее отпустили домой, собрать вещи, но она решила навести красоту, чтобы встретить новорожденного малыша достойно публичной персоны.

Мария вышла на связь из роддома, продемонстрировав оснащение своей палаты и пообещав, что следующая публикация будет уже из палаты.

Фото: соцсети / @mariapoga_

Поклонники предвкушают, ведь блогер так и не раскрыла пол ожидаемого ребенка. В случае, если родится мальчик, она обещала назвать его Владимир. Девочка будет носить патриотичное имя Россияна.

Напомним, у Марии Погребняк уже три взрослых сына от футболиста Павла Погребняка. В конце августа она вышла замуж за отца своего четвертого ребенка – бизнесмена Игоря Головинского. Они расписались в столичном МФЦ. Погребняк выбрала белое платье и пиджак в тон, ее избранник нарядился в черную футболку и светлые брюки.

Ранее блогер рассказывала, что Головинский сделал ей предложение еще в мае. Это произошло во время обычной прогулки в парке, когда они присели на лавочку. По словам Марии, это было очень неожиданно и мило.

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5 сентября 2024, 16:37
Мария Погребняк. Фото: YouTube / @Willstarcom
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Дачная жизнь скандальной жены Погребняка

Несмотря на напыщенную гламурность, у жены Павла Погребняка полный порядок в огороде
Любовь к красно-белому у Марии, видимо, еще со времен "Спартака"
Павел с удивлением наблюдает, как жена колет деревяшки, а ведь именно так футболиста называют болельщики
На этом фото видно, что Мария раньше никогда не держала в руках кошку. Кажется, котэ не рад тому, за какое место его прихватили
Неужели она еще и сама корову надоила? Какие же все-таки хозяйственные эти пышногрудые жены российских футболистов
"Солнце, небо голубое - это все мое, родное", - естественная природа на даче Погребняка

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