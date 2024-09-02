После суда с Муцениеце Прилучный забрал сына из школы и увез из Москвы

Павел Прилучный проводит время с сыном.

За перипетиями бывшей пары Прилучного и Муцениеце на протяжении нескольких лет наблюдает вся страна. После развода некоторое время звезды "Закрытой школы" нормально общались, но уже пару лет находятся в постоянных судебных разбирательствах. В конце августа состоялось очередное заседание суда, на котором рассматривалось решение, с кем будут жить дети Павла и Агаты. Тимофей и Мия должны были выбрать себе место жительства: с папой и его новой семьей или с мамой.

На суд главный герой фильма "Мажор" прислал своего адвоката, сам не явился. Слушание перенесли на неопределенный срок. Однако, как стало известно, после суда Прилучный забрал сына из школы и увез из Москвы. Он опубликовал пост, где сообщил, что Тимофей захотел в начале учебного года поехать вместе с отцом в Геленджик. Звездный папа не смог отказать старшему наследнику и перевел его временно на дистанционное обучение.

Он спросил мнение подписчиков, который одобрили такое решение. Они написали, что Павел замечательный отец, а учеба вовсе не главное в жизни. Некоторые, правда, уточнили, что думает по этому поводу мама мальчика. Не получив ответа от Павла, предположили, что Агата не очень довольна.

Мия в этом году начнет учебный год в одиночестве, пока ее брат будет загорать на солнышке.