Житейские истории: 5 книг, от которых становится тепло на душе

Иногда хочется почитать что-то простое и понятное – о семье, друзьях, романтических отношениях, маленьких радостях и разочарованиях обычных людей. Мы выбрали пять книг, доступных по Литрес Подписке, в которых показана жизнь, как она есть: со всеми бытовыми подробностями, мелкими неурядицами и минутными слабостями.







Все произведения писательницы и журналистки Маши Трауб читаются на одном дыхании, потому что ее герои — такие же, как и мы с вами. Обычные люди, которые живут свою жизнь, проходят через кризисы, иногда ностальгируют о прошлом, без памяти влюбляются, испытывают чувство одиночества, воспитывают детей и заботятся о своих стариках. Сборник рассказов с необычным названием «Бабушка, которая хотела стать деревом» посвящен семье и непростым отношениям внутри этой экосистемы. Родителям, бабушкам и дедушкам, дядям и тетям, а также семейным легендам, которые передаются из поколения в поколение. Это истории об эксцентричных дальних родственниках, курьезных ситуациях и, увы, трагических событиях, без которых сложно представить нашу жизнь. Между героями не всегда все гладко, иногда они сильно ссорятся и не понимают друг друга, но между ними всегда есть незримая связь поколений, общая история, любовь и поддержка. Автор создает душевную атмосферу, много иронизирует и подкидывает вечные темы для размышлений. Социальная проза Маши Трауб оставляет приятное послевкусие: сразу захочется позвонить маме или бабушке.





Вдохновляющая аудиокнига — сборник сказочных историй от популярного digital-автора Литрес Вероники Мелан. Писательница специализируется на жанре романтического фэнтези, однако даже в ее волшебных мирах персонажи сталкиваются с самыми обычными житейскими проблемами: напишет ли он? Стоит ли признаться в своих чувствах? Как справиться с потерей? Как найти свое предназначение? Стоит ли пойти на риск или сохранить привычную рутину? Герои ищут ответы на эти вопросы, имея при этом магические способности и постоянно попадая в различные передряги. Действие разворачивается в вымышленных городах, мистика переплетается с реальностью, искрометный юмор — с душещипательной драмой. Получилось динамично, смешно и в меру романтично. Этот сборник приятно слушать в машине по дороге на дачу или уютно устроившись на диване с чашкой чая, — почему бы не впустить немного магии в свою жизнь?





Если вы любите итальянский колорит, семейные истории и воодушевляющие рассказы о сильных женщинах, то этот роман — для вас. Известная итальянская писательница Бьянка Питцорно, автор бестселлера «Послушай моё сердце», рисует красочный быт живописного острова Сардиния. Главная героиня — юная портниха, которая благодаря своему вкусу и таланту, создает наряды для самых богатых местных дам. Пока девушка подгоняет корсеты и помогает подобрать фасон, она становится свидетельницей любовных драм, семейных интриг и измен. Швея умеет держать язык за зубами, поэтому клиентки охотно доверяют ей свои тайны, сплетничают и советуются с ней. Постепенно она набирается жизненного опыта, учится ставить на место наглых поклонников, которые осаждают ее вне зависимости от своего семейного положения. Это не типичное дамское чтиво, а скорее стилизация. Потому что героиня — не какая-нибудь наивная простушка, а умная девушка, которая всему учится сама, мечтает сделать успешную карьеру и влюбляется в достойного человека.





Китайский классик Пу Сунлин жил в XVIII веке, считался мастером малых форм и политической сатиры. Впрочем, многие его новеллы сегодня кажутся современными, — все-таки по своей сути человечество не сильно поменялось за 300 лет. Новеллы Сунлина, стилизованные под театральные представления, похожи на восточные притчи, где обязательно есть главный герой, проходящий через испытание, поучительная мораль и житейская мудрость. Герои этих рассказов — обычные горожане, ремесленники и торговцы, чиновники и аферисты. Интересно, что в их рутину часто вмешиваются сверхъестественные силы, суеверия и даже черная магия, — порой автор пишет об этом с иронией, а иногда серьезно намекает на мистическую подоплеку происходящего. Вы также заметите, что повествование пронизано конфуцианской идеологией. Но это только звучит сложно: через призму китайского мировоззрения того времени Пу Сунлин говорит о простых житейских вещах. Вы удивитесь, как приятно читаются новеллы, написанные несколько веков назад, и как много полезных и неожиданных инсайтов они могут вызвать.





"Останется при мне" — последний и, пожалуй, самый пронзительный роман лауреата Пулитцеровской премии, американского историка и писателя Уоллеса Стегнера. Слушая эту книгу, легко почувствовать себя так, словно болтаешь со старыми друзьями, которые делятся драгоценными воспоминаниями. Это история двух семей, Лангов и Морганов, — супружеские пары дружат на протяжении десятилетий, проходя вместе через самые счастливые моменты и кризисы. Они знакомятся в юности, взрослеют, становятся на ноги и постепенно стареют вместе. Стегнер неспешно описывает, как друзья проводят время, общаются за ужином, ходят в кино, ездят на озеро, обсуждают непростой выбор между творчеством и академической карьерой. В их расслабленных беседах проскальзывают по-настоящему глубокие мысли, отражающие ценности каждого из героев. Не стоит ждать динамики сюжета или неожиданных событий. Конечно, будут и сложности, и слезы, и проблемы в отношениях между супругами… Но в целом — жизнь Лангов и Морганов просто идет своим чередом, и наблюдать за этим неожиданно увлекательно.