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Четверг 29 августа

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Станет известна истинная причина смерти принцессы Дианы

Станет известна истинная причина смерти принцессы Дианы
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По официальным данным принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе.

Накануне 27-й годовщины смерти матери принцев Уильяма и Гарри стало известно о новом расследовании ее гибели. В обычное ДТП никто из поклонников представительницы королевского семейства не верил, поэтому фанаты Дианы оживились после этой новости. Результаты журналистского расследования будут представлены в виде документального фильма.

Идея дать новый виток старому делу появилась у американской акулы пера Эммы Купер. Два года назад она уже занималась подобным расследованием. Тогда оно окончилось выходом фильма "Тайна Мэрилин Монро". Купер выступит режиссером и продюсером картины, в которой не только изложит всем известную историю, но и обогатит ее доселе неизвестными фактами, привлечет новых свидетелей и, по ее мнению, тогда станет известная истинная причина смерти принцессы Дианы.

Напомним, Диана была любимицей большинства жителей Великобритании. Однако и врагов у нее было немало, судя по воспоминаниям ее окружения. 31 августа 1997 года она вместе со своим водителем попала в автомобильную аварию в Париже – машина с принцессой въехала на высокой скорости в туннельные опоры. Диана скончалась в больнице от полученных травм.

Тогда ее смерть вызвала множество вопросов, на некоторые из которых до сих пор не найдены ответы. Впрочем, Эмма Купер уверена, что она прольет свет на жизнь и смерть легендарной представительницы королевской династии.

Телеграм канал

29 августа 2024, 06:12
Принцесса Диана. Фото: YouTube / @SpletnikVideo
Deadline• Требует проверки

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Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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