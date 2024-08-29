Станет известна истинная причина смерти принцессы Дианы

По официальным данным принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе.

Накануне 27-й годовщины смерти матери принцев Уильяма и Гарри стало известно о новом расследовании ее гибели. В обычное ДТП никто из поклонников представительницы королевского семейства не верил, поэтому фанаты Дианы оживились после этой новости. Результаты журналистского расследования будут представлены в виде документального фильма.

Идея дать новый виток старому делу появилась у американской акулы пера Эммы Купер. Два года назад она уже занималась подобным расследованием. Тогда оно окончилось выходом фильма "Тайна Мэрилин Монро". Купер выступит режиссером и продюсером картины, в которой не только изложит всем известную историю, но и обогатит ее доселе неизвестными фактами, привлечет новых свидетелей и, по ее мнению, тогда станет известная истинная причина смерти принцессы Дианы.

Напомним, Диана была любимицей большинства жителей Великобритании. Однако и врагов у нее было немало, судя по воспоминаниям ее окружения. 31 августа 1997 года она вместе со своим водителем попала в автомобильную аварию в Париже – машина с принцессой въехала на высокой скорости в туннельные опоры. Диана скончалась в больнице от полученных травм.

Тогда ее смерть вызвала множество вопросов, на некоторые из которых до сих пор не найдены ответы. Впрочем, Эмма Купер уверена, что она прольет свет на жизнь и смерть легендарной представительницы королевской династии.