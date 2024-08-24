Решетова появилась на публике с другим мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу

Скандал вокруг предполагаемого романа Анастасии Решетовой с мужем певицы Алсу не утихает по сей день. Сплетни о тайных встречах брюнетки и женатого мужчины всколыхнули интернет-пространство, разделив пользователей на два лагеря.



На фоне этого эмоционального накала Анастасия решила выйти в свет. Она появилась на премьере аниме-фильма Хаяо Миядзаки "Мой сосед Тоторо", но сделала это довольно неожиданно — без макияжа и в закрытом черном платье в пол. Вместо того чтобы привлекать внимание ярким образом, модель выбрала скромный стиль: кардиган, который полностью закрывал ее фигуру, и отсутствие каких-либо акцентов в макияже.

Это решение удивило многих, ведь обычно такие мероприятия предполагают яркие образы и стильные наряды. На красной дорожке Анастасия быстро позировала с стилистом Алеко и практически сразу исчезла в зале. Отвечать на вопросы о личной жизни она отказалась, что только подогрело интерес публики. Многие заметили, что ее поведение могло быть попыткой дистанцироваться от скандала и показать, что она не собирается оставаться в тени.

Среди других гостей премьеры были такие знаменитости, как Ирина Безрукова, Катерина Шпица и Виктория Богатырева. Каждый из них привнес свою индивидуальность в мероприятие, однако внимание все равно было приковано к Решетовой. Несмотря на критику и негативные комментарии в ее адрес, она продолжает работать и принимать участие в светских событиях.

В недавнем интервью Анастасия говорила о том, что сталкивается с кибербуллингом и негативом в соцсетях. Это не новое для нее, но каждый раз подобные выпады вызывают у нее бурю эмоций. Некоторые пользователи интернета считают, что она должна взять на себя ответственность за свои действия и выборы, в то время как другие выступают в защиту ее права на личную жизнь.