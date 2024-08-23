"Иначе тяжело дышать":50-летний Губин рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием

Андрей Губин ведет сегодня довольно замкнутый образ жизни. Он редко появляется в свете, не дает концертов и интервью. И только для конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи, который проходит при поддержке "Герофарм" и "Аэрофлот", сделал исключение.

В начале 2010-х Губин ушел со сцены и сейчас живет на авторские гонорары, редко появляясь на публике. Музыкант признавался, что у него серьезные проблемы со здоровьем – он страдает от неврологического заболевания, которое приводит к сильным спазмам мышц. За кулисами "Новой волны" с легендой 90-х встретился корреспондент "Дни.ру".

"Я не совсем затворник, как пишут, – говорит Андрей. – Например был на летней площадке одного фестиваля, стоял с обычными людьми в толпе. Хотя мне и нравится, когда меня узнают на улице, но если не узнают, то и не страдаю. По вниманию к себе я не скучаю – мне интереснее сегодня писать песни, чем я и занимаюсь – я трудоголик. А когда Игорь Крутой пригласил меня на "Новую волну", сразу согласился – давно не тусовался, а тут такая тусовка, столько народа! Поскольку я человек общительный, то мне интересно".

Что же касается здоровья, то певец, по совету врачей, много занимается плаванием на спине. "А иначе дышать тяжело", – пояснил популярный исполнитель. Андрею Губину диагностировали левостороннюю прозопалгию лица, и он делает все возможное, чтобы побороть недуг.