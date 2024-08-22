Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину

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Четверг 22 августа

09:28Вступившая в новые отношения Бородина откровенно заговорила об измене 09:02"У нас девочка": в семье Костюшкиных долгожданное пополнение 08:26Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину 06:29Как бывший муж повлиял на разрыв взаимоотношений Штурм с 20-летним сыном 03:32Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком 00:24Дом Пугачевой в деревне Грязь превратится в Диснейленд 22:14"Ты что, озверел?!": Семенович поставила на колени провинившегося мужика 21:00Тест: проверь свои знания о лучших ролях Иннокентия Смоктуновского 18:54Бросившая детей Тодоренко взвыла за границей: Испытания не заканчиваются 17:50"Ты же меня не отравишь?": Волочкова совершила ошибку по отношению к Киркорову 17:01"Даже не попытался извиниться": Бородина пнула женившегося на любовнице Омарова 15:56Потерял 33 миллиона: у женившегося в третий раз Харламова серьезные проблемы 14:42Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 14:05Муж Седоковой публично унизил ее в соцсети 13:13Тест: как хорошо вы знаете роли Андрея Мягкова 13:07Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября 12:40Дайнеко откровенно рассказала о тяжелой утрате: Никогда так не страдала 12:38Обманутая мошенниками Долина пошла крайние меры 12:32"От животика я избавлюсь": раздобревший 66-летний Салтыков нашел чудесную диету 11:4014-летняя дочь Веры Брежневой встречается со взрослым мужчиной 09:43Шаляпин раскрыл главный секрет Волочковой: она замужем 09:27Раскованная Алсу поразила россиян откровенным видом на фоне развода с Абрамовым 08:31Примадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции 06:02Ляйсан Утяшева оказалась замешана в "дурнопахнущей" истории 03:55Собянин сообщил о пресечении попытки пролета к Москве еще одного БПЛА 03:09Поклонники раскрыли секрет "вечной молодости" Пугачевой за 100 рублей 00:16"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 23:06Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены на 80% 22:30Количество площадок для бесплатных спортивных тренировок в Москве утроилось 21:34"Знала, на что подписалась": Бородина ответила на вопрос о расставании с Сердюковым 19:09В долгах как в шелках: экс-муж Пелагеи поплатился за слезы маленькой дочери 18:22Оказавшаяся на больничной койке сестра Жанны Фриске почувствовала себя брошенной 17:49Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 17:37Для участников "Московского долголетия" запущен новый экскурсионный маршрут 17:14"Миллион призов" знакомит москвичей с благотворительными фондами – эксперт 16:55Женившийся на любовнице бывший муж Бородиной предъявил новорожденного ребенка 16:25Миллион рублей разыграют в финале чемпионата Москвы по "Камень, ножницы, бумага" 16:05"Будет по-новому": Семенович пошла по стопам сменившей профессию Бородиной 15:32Москвичи определят необходимость закона о безнадзорных животных 15:24В "Авиапарке" заработала интерактивная студия "Мой район" для детей 14:22Погружение в инновации: "Лужники" стали центром притяжения на фестивале "Москва 2030" 13:06Лев Лещенко на фоне тяжелой болезни отменил концерты 12:51Стала известна неожиданная причина Пугачевой исполнять суперхит "Паромщик" 12:46"Миллион призов": как москвичи могут поддержать жителей приграничных территорий 12:36Московская молодежь проведет автопробег по Садовому кольцу ко Дню флага России 12:03Изуродованная мама Виктории Бони решилась на отчаянный шаг 11:23Дубцова откровенно рассказала об избраннице 18-летнего сына: Люблю как дочку 11:18Родион Газманов передал гуманитарную помощь семьям из Курска от жителей ЗАО 10:5560-летняя Азиза собралась замуж 09:55В семье Джигана и Самойловой случилось страшное: потеряли все
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Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину

Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину
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Иноагент Максим Галкин* близко к сердцу принял оскорбления в свой адрес.

На недавнем выступлении Максима Галкина* в Латвии, юморист столкнулся с оскорблением в свой адрес. Когда он спустился к зрителям и вступил с ними в диалог, желание высказаться выразил один из мужчин, сидящих в первом ряду. Впоследствии стало известно, что им оказался Максим Винклер – блогер из России.

Он назвал Галкина* "дебилом" и подарил артисту четное количество гвоздик, которые разложил на сцене. Пародист достойно ответил обидчику и не подал виду, что его это как-то задело.

Однако теперь стало известно, что муж Пугачевой все же не смог стерпеть подобное отношение к своей персоне и жестоко отомстил оскорбившему его россиянину. Точнее за него это сделали власти Латвии, который приняли решение защитить сбежавшего артиста и внесли Винклера в список нежелательных лиц.

В ответ блогер заявил, что если бы знал о такой перспективе, то не стал бы стесняться в выражениях. Вместо этого он поступил "как приличный русский человек". Россиянин не расстроен этим фактом, поскольку к Латвии не имеет никакого отношения.

Напомним, ранее Стас Барецкий заявил, что скоро Алла Пугачева подаст на развод с Максимом Галкиным*. По его словам, она планирует приехать в Россию, чтобы решить все проблемы с документами. Стас также уверен, что в качестве нового спутника жизни Примадонна выберет именно его. Впрочем, он отказываться от такой перспективы не планирует.


*признан в России иностранным агентом.

Телеграм канал

22 августа 2024, 08:26
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал Абзац• Требует проверки

Фоторепортаж

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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