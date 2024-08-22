Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину

Иноагент Максим Галкин* близко к сердцу принял оскорбления в свой адрес.

На недавнем выступлении Максима Галкина* в Латвии, юморист столкнулся с оскорблением в свой адрес. Когда он спустился к зрителям и вступил с ними в диалог, желание высказаться выразил один из мужчин, сидящих в первом ряду. Впоследствии стало известно, что им оказался Максим Винклер – блогер из России.

Он назвал Галкина* "дебилом" и подарил артисту четное количество гвоздик, которые разложил на сцене. Пародист достойно ответил обидчику и не подал виду, что его это как-то задело.

Однако теперь стало известно, что муж Пугачевой все же не смог стерпеть подобное отношение к своей персоне и жестоко отомстил оскорбившему его россиянину. Точнее за него это сделали власти Латвии, который приняли решение защитить сбежавшего артиста и внесли Винклера в список нежелательных лиц.

В ответ блогер заявил, что если бы знал о такой перспективе, то не стал бы стесняться в выражениях. Вместо этого он поступил "как приличный русский человек". Россиянин не расстроен этим фактом, поскольку к Латвии не имеет никакого отношения.

Напомним, ранее Стас Барецкий заявил, что скоро Алла Пугачева подаст на развод с Максимом Галкиным*. По его словам, она планирует приехать в Россию, чтобы решить все проблемы с документами. Стас также уверен, что в качестве нового спутника жизни Примадонна выберет именно его. Впрочем, он отказываться от такой перспективы не планирует.





*признан в России иностранным агентом.