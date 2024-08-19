Сделавшая заявление о беременности Бузова согласилась на двойню

Лещенко смертельно болен Тесты Бузова намекнула на беременность Игры Сонник

Топ новостей недели

Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и БрухуновойТеперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой "Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт МиддлтонНайдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

Лента новостей

Понедельник 19 августа

22:01Сделавшая заявление о беременности Бузова согласилась на двойню 21:07Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу 20:20Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство 19:3163-летняя Катя Семенова впервые озвучила настоящую причину развода 18:19Неблагодарный! 18-летний певец Ваня Дмитриенко угодил в скандал 17:49"Идиоты": Кушанашвили попытался оправдаться после оскорблений в адрес Долиной 16:54"Жду": скрывающая любовника Ольга Бузова сделала емкое заявление о ребенке 15:57"Случился приступ": раздавленная Ольга Орлова сообщила о случившейся беде 14:4782-летний Лев Лещенко смертельно болен 14:47Эвакуированные из Курской области дети посетили форум-фестиваль "Москва 2030" 14:24Бен Аффлек засветился в компании трех красоток 13:26Жесткие условия и строгие требования: вскрылись нелицеприятные данные о Малахове 13:06Кушанашвили решил "добить" поверившую мошенникам Долину 12:2759-летняя Апина расскрыла секрет похудения на 14 кг 12:02Тарасов раскрыл размер ежемесячных трат на Костенко после известия о ее проблемах 11:13Опозорила семью: невестка Валерии шокировала россиян своим внешним видом 10:34Скандальные выходки гостей на свадьбе Харламова и Ковальчук вызвали переполох 10:01 Волочкова похвалилась новым мужиком – сразу упал в ноги 09:20Появилась информация о выходе Ефремова из колонии по УДО к Новому году 08:57Никита Малинин рассказал об отношениях со знаменитым отцом после развода 08:54Опять отменят? 60-летняя Лолита эпатировала публику 06:43Федосеева-Шукшина откровенно рассказала о потере ребенка от скончавшегося мужа 03:12Сделано заявление о появлении Орбакайте в новогоднем "Голубом огоньке" 00:08Сегодня Мэттью Перри могло исполниться 55 лет: вспоминаем трагический путь актера 18:45Бывшая жена разгневала Тома Круза воспоминаниями о провальном браке 16:24Годится в сыновья: что известно о новом молодом любовнике 65-летней Мадонны 13:39Андрей Малахов принципиально отказался от московской прописки 12:06Полная история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма: от знакомства до семейной идиллии 10:12Финансовые трудности и тяжелые испытания: что ждет Брежневу после возвращения в Россию 06:37Милославской предрекли резкие измнения в карьере после расставания с Петровым 03:3451-летняя Хайди Клум откровенно рассказала о влиянии детей на ее третий брак 00:16"Несите платок": Ковальчук сделала эмоциональное заявление после свадьбы с Харламовым 22:08В Москве приведут в порядок 28 домов с кронштейнами под балконами в 2024 году 20:11Новый аудиогид приглашает на увлекательные прогулки по живописным уголкам Москвы 18:10Борющаяся с раком Кейт Миддлтон запретила упоминать в своем присутствии Меган Маркл 16:43Тест для самых внимательных: угадай советский фильм по фрагменту афиши 14:29Почему Анджелина Джоли пошла на радикальные меры и порвала связь с отцом 12:17Не только Долина: кто из звезд шоу-бизнеса пострадал от происков мошенников 10:22Сегодня Олегу Табакову могло исполниться 89 лет: вспоминаем яркую жизнь артиста 06:24Как скинуть 5 лет без хирургического вмешательства 03:13Мир потрясен: найден убийца звезды "Друзей" Мэттью Перри 00:14Как познакомить парня с мамой: 7 дельных советов 22:50Какие соцучреждения можно посетить в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" 22:19Пелагея отомстила бывшему мужу за слезы семилетней дочери 21:46Костенко нажила серьезные проблемы после рождения четвертого ребенка 20:15А где Сердюков? У Бородиной случилась истерика на свадьбе 18:55Продюсер назвал сроки возвращения оскандалившейся Глюкозы на сцену после лечения 18:42"Самый лучший в мире": Боня предъявила публике нового партнера 18:1221 год брака: Наталья Штурм развелась с мужем-тираном 18:11На Камчатке завершилась "менделеевская" смена форума "Экосистема. Заповедный край"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Сделавшая заявление о беременности Бузова согласилась на двойню

Сделавшая заявление о беременности Бузова согласилась на двойню
67

Поющая телеведущая Ольга Бузова пустила слух о беременности и теперь его активно подогревает.

Ольга Бузова после расставания с Давидом Манукяном с головой ушла в работу и изредка напоминала о том, сколько живет без интима. Недавно же, судя по всему, статус телезвезды изменился, и теперь она счастлива в новых отношениях. Несколько дней назад знаменитость намекнула на роман с неким мужчиной, а сегодня, 19 августа, на мероприятии в Екатеринбурге прямо заявила, что влюблена.

Кроме того, Бузова, недавно пустив слух о беременности фотографией с детским креслом в автомобиле, сама же его и подогрела. Поющая телеведущая во время беседы с корреспондентом "Четвертого канала" отметила, что главное в отношениях, когда "внутри живет что-то". В тот же момент она посмотрела на свой живот и нежно прикоснулась к нему рукой.

Ольга предложила угадать, кто появится на свет – мальчик или девочка, а потом призналась, что согласна и на двойню.

"Пиарщик меня убьет", – добавила телезвезда, дав понять, что наговорила лишнего.

Стоит отметить, что Ольга Бузова неоднократно говорила о своем желании обзавестись семьей. При этом телезвезда позиционирует себя как трудоголика и карьеристку. Однако знаменитость понимает, что ей придется отказаться от насыщенного графика ради мужа и детей.

Телеграм канал

19 августа 2024, 22:01
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Telegram / @ekb4tv✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Талант до масштабов планеты: 20 лет прорывного роста Ольги Бузовой или русской Бритни Спирс

Фото: Said Gadzhiev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Victor Dmitriev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Valery Gorokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Жду": скрывающая любовника Ольга Бузова сделала емкое заявление о ребенке

"Карты раскрыты": прячущая любовника Бузова больше не стала молчать о случившемся
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу
Алла Пугачева с семьей третий год живет то в Израиле, то на Кипре, то в Латвии. В России же время от времени возникают разговоры о конфискации имущества иностранного агента и его супруги. Поскольку, как заявила Примадонна, "нормальные люди в Россию не вернутся", она приняла ряд важных решений. В последние перед эмиграцией годы Пугачева жила в загородном доме деревни Грязь, что в Одинцовском районе Московской области.

Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство

Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство
Певица Лолита Милявская отреагировала на неуместное замечание. В недавней публикации в популярной соцсети Лолита Милявская рассказала о явившейся к ней во сне Фаине Раневской.

63-летняя Катя Семенова впервые озвучила настоящую причину развода

63-летняя Катя Семенова впервые озвучила настоящую причину развода
Певица Катя Семенова написала гимны для многих российских кинофестивалей. Ее новая работа приурочена к Первому кинофестивалю актуального кино "Талант", который сейчас проходит в Апатитах и Кировске Мурманской области. За кулисами с певицей по душам поговорил корреспондент "Дни.ру". Катя Семенова была замужем дважды.

Неблагодарный! 18-летний певец Ваня Дмитриенко угодил в скандал

Неблагодарный! 18-летний певец Ваня Дмитриенко угодил в скандал
Экс-продюсер музыканта и певца Вани Дмитриенко раскрыл подробности конфликта с артистом. В недавней беседе с журналистами бывший продюсер Вани Дмитриенко Артем Земцов опровергнул заявления артиста о том, что он не имеет никакого отношения к его успеху.

"Идиоты": Кушанашвили попытался оправдаться после оскорблений в адрес Долиной

"Идиоты": Кушанашвили попытался оправдаться после оскорблений в адрес Долиной
Светский обозреватель и журналист Отар Кушанашвили сделал заявление после того, как нелестно отозвался о попавшей в беду народной артистке России Ларисе Долиной. Недавно стало известно о том, что Лариса Долина стала жертвой мошенников.

Выбор читателей

19/08Пнд82-летний Лев Лещенко смертельно болен 18/08Вск"Несите платок": Ковальчук сделала эмоциональное заявление после свадьбы с Харламовым 18/08ВскАндрей Малахов принципиально отказался от московской прописки 18/08ВскБывшая жена разгневала Тома Круза воспоминаниями о провальном браке 18/08ВскФинансовые трудности и тяжелые испытания: что ждет Брежневу после возвращения в Россию 18/08Вск51-летняя Хайди Клум откровенно рассказала о влиянии детей на ее третий брак