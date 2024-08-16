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Пятница 16 августа

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ТЕСТ: Вставь пропущенное слово в знаменитую фразу из советского фильма

ТЕСТ: Вставь пропущенное слово в знаменитую фразу из советского фильма
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Проверь свои знания в нашем интересном тесте.

Эти фразы произносили герои наших любимых советских фильмов. Многие из них обрели статус афоризмов. Часто мы повторяем их, даже не подозревая, кто и когда их сказал, в каком именно киношедевре советского времени они звучали. Кроме того, бывает путаем слова местами или может добавить совсем несуществующее слово. А помните ли вы так хорошо цитаты из знаменитых картин СССР, как мы? Проверим? Пройдите наш тест, ответив верно на все вопросы!

ТЕСТ

1. Фраза из фильма "Джентльмены удачи": "Кто ж его посадит? Он же ...".

А. Убежит

Б. Памятник

В. Не виноват

2. Фраза из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика": "Кто не работает, тот... Учись, студент!"

А. Не ест

Б. Ест

В. Не получает зарплату

3. Фраза из фильма "Двеннадцать стульев": "Командовать ... буду я!"

А. Парадом

Б. Праздником

В. Делом

4. Фраза из фильма "Подкидыш": "Муля, не ... меня!".

А. Подводи

Б. Зли

В. Нервируй

5. Фраза из фильма "Москва слезам не верит": "Не учите меня ... , лучше помогите материально!"

А. Ученая я

Б. Жить

В. Жизни

6. Фраза из фильма "Любовь и голуби": "Да не пил, не пил я! Хотя повод есть. ... впустую прошел".

А. День морского флота

Б. День граненого стакана

В. День взятия Бастилии

7. Фраза из фильма "Служебный роман": "Лично я хожу на службу только потому, что она меня ..."

А. Облагораживает

Б. Кормит

В. Вдохновляет

ОТВЕТЫ

1. Б. Памятник

2. Б. Ест

3. А. Парадом

4. В. Нервируй

5. Б. Жить

6. В. День взятия Бастилии

7. А. Облагораживает

Телеграм канал

16 августа 2024, 14:16
Фото: кадр из фильма "Служебный роман"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] для фанатов Людмилы Гурченко: угадайте фильм по кадру с зажигательным танцем

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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