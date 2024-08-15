Химические пилинги летом – а можно ли?

Долина стала жертвой мошенников Тесты Меладзе может возобновить концерты в России Игры Сонник

Топ новостей недели

Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и БрухуновойТеперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой "Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт МиддлтонНайдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

Лента новостей

Среда 14 августа

00:17Химические пилинги летом – а можно ли? 22:19"Хочу кричать": чудом оставшаяся в живых Боня сообщила о пугающих планах 21:56Все как у Долиной: семья Пригожина потеряла квартиру из-за действий мошенников 20:49Кудрявцева откровенно рассказала о последствиях перенесенной операции: Жесть 20:46Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки 20:29"Дом-2" в шоке от Агаповой: "Флирт – это нормально!" 20:18"Набедокурил": Ефим Шифрин остался без денег из-за постыдного поступка 20:05Адвокат заявил о желании Абрамова сохранить семью с Алсу на фоне бракоразводного скандала 19:16"Это очень опасная штука": Девятова рассказала о зависимости SHAMAN'a 19:02В принципиальном конфликте семьи покойного Шатунова и Разина поставлена жирная точка 18:19Волочкова прошлась по россиянам из-за слов о квартире Долиной: Сидят в своих трущобах 17:58Счета заблокированы: у Веры Сотниковой серьезные проблемы 17:05Москвичи отправили пострадавшим в Курской области более 4 млн рублей 16:45Диагноз скрывать не стал: состояние Преснякова резко ухудшилось – концерты отменены 16:11У оказавшегося в тяжелом финансовом положении Шаляпина опускаются руки 15:56"Карты раскрыты": прячущая любовника Бузова больше не стала молчать о случившемся 13:30Мигель лишился самого дорогого 12:48Что стало с шикарной квартирой покойного Бориса Моисеева в Юрмале 12:34 Фестиваль спорта пройдет 17 августа в парке "Ходынское поле" 12:19Тест для настоящих знатоков советских фильмов 11:30Пропавшую Елену Кондулайнен нашли на больничной койке 11:02Возможен летальный исход: врачи предупредили больную Пугачеву об опасности 10:30Долина выгнала на улицу мать-одиночку 10:07Цветущего и стильного Леонтьева неожиданно заметили в отеле города Кирова 09:35Недавно родившая Арзамасова решилась на третьего 08:44Народ с трудом узнал появившегося на публике Петра Чернышева 06:11Приводит ли курение вейпов к раку? Рассказывает онколог 03:29Свадьба Лепса и его молодухи состоится ближе к концу года 00:19Дженнифер Лопес передумала разводиться с Беном Аффлеком 22:05Брухунова одобряет: Асмус предъявила любимого мужчину – ему 65 21:21Водонаева публично обратилась к пластическому хирургу и раскрыла планы сделать операцию 20:14Пригожин вскрыл главную проблему в печально известной истории с квартирой Долиной 19:23Посылает сигналы матери? В действиях Орбакайте увидели скрытый смысл 19:00Сябитова честно оценила перспективы брака Харламова и Ковальчук 18:37Совершенное Борисовой расценили как преступление: Подключаются органы опеки 17:24Из Москвы в Курскую область отправился второй гуманитарный конвой "Единой России" 17:13"Теперь я богатая": на Наталью Штурм обрушилось наследство 17:08"Артистов за умных никогда не считали": Назаров приложил предателей России 17:01Почему Бузова так тщательно скрывает личность нового любовника 15:56Обобрали и оболгали: ставшая жертвой мошенников Долина сделала заявление 15:40Адвокат Жорин о дальнейшем положении квартиры Долиной: Деньги вряд ли получится вернуть 14:31Какие мероприятия форума-фестиваля "Москва 2030" можно посетить на этой неделе 14:28Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 24 августа 14:05Ларису Долину развели мошенники: она лишилась жилья 12:17Москвичи могут пожертвовать городские баллы на помощь жителям Курской области 12:07Тест: В каких советских фильмах снимались эти животные 11:10Софию Каштанову засняли в компании атлетичного красавца в шикарном отеле 10:51Перепуганной Водонаевой жених угрожал пистолетом: пришлось отдать все 10:05Долина публично набросилась на поклонника в ответ на критику 09:50"Выпивала с 11 лет": Катя Семенова чудом избежала женской колонии
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Химические пилинги летом – а можно ли?

Химические пилинги летом – а можно ли?
84

Дерматолог Александра Солдатова дает ответы на важные вопросы в сфере косметологии.

Каждая представительница прекрасного пола мечтает о красивой и здоровой коже. Особое внимание женщины уделяют своему лицу. Но все ли процедуры одинаково полезны, рассказывает дерматолог-косметолог Александра Солдатова.

Александра Солдатова. Фото: личный архив

Химический пилинг: плюсы и минусы

Абсолютные противопоказания для пилингов в любое время года, особенно летом:

  • Аллергия на компоненты: например, аллергия на салицилаты перед салициловым пилингом.
  • Активные проявления вирусных инфекций. Особенно если это герпес, перед процедурой необходимо пройти противовирусную терапию. При этом солнце является фактором, обостряющим вирусные заболевания.
  • Нельзя делать пилинг за две недели до и после процедуры загара — сеансы в солярии или пребывание под прямым солнечными лучами.
  • Использование наружно: ретинол, солкодерм, жидкий азот, средства с резорцином. При использовании ретинола наружно 3-4 недели нельзя делать пилинг.
  • Травматизация кожи — удаление волос воском, удаление образований на коже лица, воспалительные элементы, в том числе акне.
  • Заболевания кожи в активной стадии, например, обострения атопического дерматита.

Относительные противопоказания для пилингов летом:

  • Употребление бета-каротинов: в БАДах или употребление большого количества продуктов их содержащий, например, морковный сок в больших количествах. Также в некоторых случаях употребление большого количества грейпфрутового, апельсинового сока, лаймов, лимона.
  • Использование наружно: ретинол, оксид цинка, солкодерм, проспидин, средства с резорцином.
  • Принимаемые антидепресанты, иммуносупрессоры, НПВС, антибиотики — перед сеансом необходимо проконсультироваться с врачом проводящим процедуру.
  • Склонность к образованию пигментных пятен. Это очень важно для людей проживающих в климате, где солнце активно меньшую часть года, например, с апреля по сентябрь, соответственно: летом, весной и в сентябре-октябре -нельзя делать травмирующие процедуры пациентам с III, IV, V, VI фототипом кожи, либо делать строго у специалиста, с разрешения врача-дерматолога-косметолога.
  • Сухой тип кожи, кожи с куперозом, кожа в периоде менопаузы. Данные пункты обсуждаются также с врачом проводящим процедуру.
  • Процентное содержание кислоты в пилинге более 5%.


Естественно летом мы не проводим все пилинги, которые приводят к длительной эритеме, требуют некоторого периода реабилитации, когда желательной не выходить из дома 2-3 иного 14 дней.

Особенно хочется уточнить, что после периода реабилитации нельзя оставлять кожу не защищенной от солнца еще на 14 дней минимум, в совокупности мы получаем до 1 месяца или больше, когда пациенту нельзя посещать жаркие страны с очень активным солнцем. Учитывайте это и не надейтесь что «все обойдется». К таким пилингам будут относиться гликолевый, ретиноловый пилинг, салициловый, пилинг Джесснера, ТСА пилинг и некоторые другие, например, пилинги с молочной.

Однако, есть замечательные пилинги, которые я бы могла рекомендовать на лето. Это янтарный пилинг и феруловый пилинг.

Янтарный пилинг

Мой самый любимый. Он как бы запечатывает чешуйки рогового слоя эпидермиса, после чего кожа становится сияющей, блестящей. Пилинг можно делать раз в неделю, или раз в 2 недели, если у вас чувствительная кожа. Можно делать практически всем. Хорошо сочетается с увлажняющими уходовыми процедурами в кабинете косметолога. А также со средствами с витамином С.

"Отлично справляется со своей задачей если нужна процедура "на выход", шелушение в течение всего курса минимальное, действует янтарная кислота как средство стимулирующее кожу к обновлению", – считает дерматолог.

    Феруловая кислота

    На данный момент встречается и в уходовой косметике, является эффективным средством в любое время года, для борьбы с пигментацией. Также придает коже сияние, даже если это просто крем с феруловой кислотой.

    Также пилинги могу быть в виде "сборки" нескольких кислот в одном средстве. Производители обычно маркируют их как средства для чувствительной кожи, но вы все равно должны перед этим сделать тест пробу, которая обычно существует как отдельное средство. Например, в бренде pH formula есть средство предпилинг, который сам по себе является "полноценным пилингом" для людей с чувствительной кожей.

    Если учитывать домашние линейки косметики, то стоит отметить, что в них производитель учитывает разрешенное процентное соотношение кислот для домашних средств. Например, пад-диски (или другие формы средств) с салициловой кислотой могут быть не более 2 % -это максимальная разрешенная концентрация.

    Домашние средства с кислотами могут выполнять функцию поддерживающей терапии после пилингов, или быть подготовкой к процедурам. Замечательно работают средства с фруктовыми кислотами, или с AHA кислотами.

    Телеграм канал

    15 августа 2024, 00:17
    Фото: freepik.com
    Дни.ру✓ Надежный источник

    Фоторепортаж

    5 вещей, которые меняют кожу до неузнаваемости: отказ от них тебя преобразит

    Фото: Байрамова Сабина
    Фото: Байрамова Сабина
    Фото: Байрамова Сабина
    Фото: Байрамова Сабина

    По теме

    Косметолог рассказал, кому показана процедура чистки лица

    Почему на лице появляются пигментные пятна и что с ними делать?

    "Хочу кричать": чудом оставшаяся в живых Боня сообщила о пугающих планах

    "Хочу кричать": чудом оставшаяся в живых Боня сообщила о пугающих планах
    Телеведущая и блогер Виктория Боня снова подвергнет себя опасности. Два года назад Виктория Боня едва не умерла во время восхождения на гималайскую гору Манаслу.

    Все как у Долиной: семья Пригожина потеряла квартиру из-за действий мошенников

    Все как у Долиной: семья Пригожина потеряла квартиру из-за действий мошенников
    История с Ларисой Долиной, потерявшей около 200 миллионов рублей из-за мошенников, всколыхнула весь шоу-бизнес. Артистка не только лишилась значительных средств, но и своей квартиры. В этом контексте продюсер Иосиф Пригожин также поделился своим опытом.

    Кудрявцева откровенно рассказала о последствиях перенесенной операции: Жесть

    Кудрявцева откровенно рассказала о последствиях перенесенной операции: Жесть
    Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками своим непростым опытом. Телеведущая рассказала о восстановлении после операции на ноге. В феврале этого года знаменитость перенесла хирургическое вмешательство, связанное с разрывом крестообразной связки.

    "Дом-2" в шоке от Агаповой: "Флирт – это нормально!"

    "Дом-2" в шоке от Агаповой: "Флирт – это нормально!"
    Елена Агапова – известный психолог, косметолог и врач-дерматовенеролог – взорвала "Дом-2" откровенными комментариями! Эта женщина, которую многие считают гуру интимной жизни и отношений, пришла на проект, чтобы поделиться знаниями и опровергнуть принятые устои популярного шоу. Агапова вызвала бурю эмоций среди участников проекта, поддержав невесту, которая продолжала флиртовать с мужчинами даже после получения предложения руки и сердца.

    "Набедокурил": Ефим Шифрин остался без денег из-за постыдного поступка

    "Набедокурил": Ефим Шифрин остался без денег из-за постыдного поступка
    Артист эстрады Ефим Шифрин поплатился за свои действия. В недавнем интервью 68-летний Ефим Шифрин вспомнил инцидент, произошедший в его бурной молодости.

    Выбор читателей

    13/08ВтрАдвокат Жорин о дальнейшем положении квартиры Долиной: Деньги вряд ли получится вернуть 14/08СрдНарод с трудом узнал появившегося на публике Петра Чернышева 13/08ВтрПригожин вскрыл главную проблему в печально известной истории с квартирой Долиной 14/08СрдДолина выгнала на улицу мать-одиночку 13/08ВтрОбобрали и оболгали: ставшая жертвой мошенников Долина сделала заявление 14/08СрдДиагноз скрывать не стал: состояние Преснякова резко ухудшилось – концерты отменены