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Счета заблокированы: у Веры Сотниковой серьезные проблемы

Счета заблокированы: у Веры Сотниковой серьезные проблемы
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Журналисты узнали об имеющейся у Веры Сотниковой задолженности.

В последнее время все чаще вскрываются проблемы знаменитостей с налоговой службой (ФНС). У многих артистов образовываются многомиллионные долги, некоторые персоны доводят ситуацию до серьезного кризиса – заводятся административные и уголовные дела.

Но у Веры Сотниковой не настолько все критично, однако проблемы все-таки серьезные. Как сообщил телеграм-канал "Звездач", ФНС приостановила все операции по счету компании, принадлежащей 64-летней артистке. Как отметили журналисты, актриса является единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью.

Также им стала известна причина такого решения налоговой службы в отношении Веры Сотниковой. Издание отмечает, что все дело в отсутствии налоговой декларации. Артистка не подает ее уже второй год. Кроме того, у звезды российского кино есть задолженность, правда, небольшая – всего 500 рублей.

Вера Сотникова – актриса, которая приняла участие в более чем 50 кинопроектах. Среди ее работ – роли в таких фильмах, как "Откройте, милиция" (2009), "Пятый угол" (2001), "Королева Марго" (1996), "Курьер" (1986), "Самая обаятельная и привлекательная" (1985). Новому поколению артистка известна по участию в шоу "Битва экстрасенсов" в качестве эксперта-наблюдателя.

Телеграм канал

14 августа 2024, 17:58
Вера Сотникова. Фото: YouTube / @lencomtv
Telegram / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+

Вера Сотникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Ксенофонтова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

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