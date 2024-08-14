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Среда 14 августа

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Свадьба Лепса и его молодухи состоится ближе к концу года

Свадьба Лепса и его молодухи состоится ближе к концу года
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Эзотерическая сваха Елена Глебова рассказала, что ждет отношения Григория Лепса и его молодой возлюбленной.

На премии Муз-ТВ 61-летний певец Григорий Лепс представил публике свою новую девушку-18-ти летнюю Аврору Кибу. Поклонники недоумевают, настоящая ли это любовь и будет ли брак. Эзотерическая сваха Елена Глебова прокомментировала ситуацию.

Елена Глебова. Фото: личный архив

Шумиха вокруг Григория Лепса и его избранницы сейчас набирает обороты. И хотя любви все возрасты покорны (мужчина может влюбиться в любом возрасте), Елена Глебова уверена, что это продуманная игра, четко прописанные действия.

"Доведет ли она до брака? Все будет зависеть от того, как публика воспримет эту игру. Ведь главная ее цель – это привлечение внимания, хайп, показать, какой Лепс смелый, влюблен в молодую девочку и может позволить себе быть счастливым", – считает сваха.

И половина общества займет сторону Григория и Авроры. Потому что каждый человек достоин любви независимо от возраста. С другой стороны, будут те, кто осудит попытку певца молодиться. Возможно, даже будет смена имиджа певца или репертуара. То есть трансформации – это то, что ожидаемо.

Какая будет реакция?

Глебова не исключает, что СМИ и даже близкие люди пройдутся по этой истории довольно жестко. Также она видит, что бывшая супруга выскажет свое мнение об этих отношениях. Но Григорий Лепс к таким выпадам привык, а вот юной девушке психологически будет тяжело. Да, Аврора Киба производит впечатление человека вполне разумного, образованного, но возраст и отсутствие опыта дадут о себе знать, считает эзотерическая сваха.

Так будет брак или нет между Григорием Лепсом и Авророй?

Свадьба Лепса и его молодухи состоится ближе к концу года, считает эксперт, Существует большая вероятность заключения этого брака, если не возникнут некоторые препятствия со стороны третьих лиц. А это вполне возможно. Но если брак все же будет заключен, это не сыграет ключевого действия между певцом и его избранницей. Потому что отношения просто не выдержат давления общества.

Телеграм канал

14 августа 2024, 03:29
Григорий Лепс.Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса

Певец Григорий Лепс.
Группа "Фабрика".
Певец и бизнесмен Эмин Агаларов.
Певица Виктория Дайнеко.
Участники группы Artik & Asti Анна Дзюба и Артем Умрихин.
Телеведущая Яна Кошкина.
Телеведущая Юлия Барановская.
Певец Филипп Киркоров.

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