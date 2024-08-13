Брухунова одобряет: Асмус предъявила любимого мужчину – ему 65

Актриса Кристина Асмус поделилась милым кадром, на котором она проводит время с самым важным человеком в своей жизни.

Сколько бы неудач в личной жизни Кристина Асмус ни переживала, она находит утешение и поддержку у самых близких людей. Например, недавно артистка провела время со своим отцом Игорем Львовичем, которому в этом году исполнилось 65 лет. О трогательном моменте звезда фильма "Текст" рассказала в своем блоге в популярной социальной сети.

Кристина Асмус предъявила подписчикам свежее фото с отцом, который остается для нее самым любимым мужчиной. По словам знаменитости, она и Игорь Львович посмотрели соревнования по спортивной гимнастике, которые проходили в рамках Олимпиады.

Артистка, которая до 16 лет профессионально занималась данным видом спорта, обсуждала с родителем нынешний уровень спортсменов, что вызвало чувство ностальгии. "Все, как в детстве. Триллион флэшбеков и тепло по всему телу", – написала 36-летняя актриса.

Помимо прочих подписчиков, пережитый Кристиной Асмус момент одобрила супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Она поставила "лайк" публикации актрисы. "Здоровья, благополучия и долгих лет жизни", "Замечательная дочь замечательного папы", "Такие моменты самые ценные", – прокомментировали снимок поклонники артистки.