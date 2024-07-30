"Тяжко заболела": что произошло со скитающейся по миру Пугачевой

Народная артистка СССР Алла Пугачева не перестает шокировать своим поведением.

Недавнее заявление Минюста РФ об отсутствии причин для признания Аллы Борисовны иностранным агентам могло многих расстроить, поскольку часть россиян видит в ней предательницу, которая сбежала из родной страны в столь трудный момент и позволяет едкие высказывания в сторону соотечественников.

В частности, Алла Борисовна стала вызывать неприязнь у народной артистки РСФСР Тамары Семиной. В недавней беседе с журналистами актриса призналась, что не может произносить имя Пугачевой без отвращения. По мнению Тамары Петровны, 75-летнюю певицу стоит проверить если не на иноагенство, то на адекватность, поскольку в нем есть сомнения.

Семина задается вопросом, что произошло с Пугачевой, которая была обласкана народом. Актриса придерживается мнения о том, что поступки Аллы Борисовны последних лет вызываны неким недугом. "[Она] тяжко заболела", – сказала Тамара Петровна.

Напомним, больше двух лет Алла Пугачева живет за границей, но на одном месте не сидит. Она, можно сказать, скитается по миру, проводя время то в Израиле, то на Кипре, то в Латвии. Например, сейчас артистка находится в Юрмале. Там она на днях посетила фестиваль Лаймы Вайкуле.