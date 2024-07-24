[ТЕСТ] по фильму "Карнавальная ночь": справятся только самые внимательные зрители

1. В новогодней смете товарища Крыловой значились: "Дед Мороз – один, снежинок – 30 единиц, а потом, Баба Яга и Коты в Сапогах". От кого было предложено отказаться из-за нехватки денег?
А. От котов;
Б. От сапог;
В. От снежинок.
2. Какого сказочного персонажа было решено не брать со стороны, а "воспитать в своем коллективе"?
А. Снегурочку;
Б. Бабу Ягу;
В. Кикимору.
3. Чем, по убеждению Огурцов, невозможно воспитать зрителя?
А. Открытыми плечами;
Б. Голыми ногами;
В. Неприкрытой грудью.
4. "Любовь! Сила чувств! Поэзия!" – какое произведение классической литературы описано в фильме такими словами?
А. "Евгений Онегин" Пушкина;
Б. "Вешние воды" Тургенева;
В. "Анна Каренина" Толстого.
5. Под какими клоунскими именами хотели выйти на сцену Сидоров и Николаев?
А. Тип и Топ;
Б. Бим и Бом;
В. Кис и Лис.
6. Бухгалтеру Федору Петровичу Миронову принадлежит историческая фраза:
А. "Денег нет, но вы держитесь";
Б. "Храните деньги в сберегательной кассе!";
В. "Зайдите попозже, кассир уехал в банк".
ОТВЕТЫ
1 – А. От котов;
2 – Б. Бабу Ягу;
3 – Б. Голыми ногами;
4 – Б. "Вешние воды" Тургенева;
5 – Б. Бим и Бом;
6 – В. "Зайдите попозже, кассир уехал в банк"