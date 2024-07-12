Муцениеце спешно покинула Москву на фоне судебного спора с Прилучным из-за детей

Актриса Агата Муцениеце приняла решение временно увезти своих детей подальше от Москвы. Это произошло на фоне продолжающегося судебного спора с ее бывшим мужем Павлом Прилучным.



Спор о том, где должны жить дети, стал центральным в конфликте между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным. сериале "Закрытая школа", настаивает на том, что дети должны оставаться с ней, в то время как их отец стремится к тому, чтобы они жили с ним. Следующий судебный процесс, на котором будет рассматриваться этот вопрос, заставил Агату принять решение отправить детей в длительное путешествие подальше от Москвы.

После недавнего возвращения домой, актриса объявила о новом путешествии. Она сама отправится на съемки в Сочи, а ее дети также уедут в поездку на 1,5 месяца. Назначение их путешествия остается тайной.

Агата Муцениеце поделилась своими эмоциями по поводу предстоящего расставания с детьми: "Улетаю в Сочи на съемки, детки уезжают скоро аж на 1,5 месяца! Поэтому они меня проводят в аэропорт, попрощаемся, будем очень скучать друг по другу! Но тем слаще будет снова наша встреча в конце лета".

Юрист Денис Хузиахметов выразил сомнения относительно возможности Павла Прилучного добиться решения суда о том, чтобы дети жили с ним. Он отметил, что практика таких случаев склоняется в пользу матерей.

Таким образом, ситуация с судебным спором между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным продолжает развиваться, а временное увезение детей актрисой на 1,5 месяца становится временным решением в этой сложной ситуации.