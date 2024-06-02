Без пафоса и с душой: как певица Валерия отрывалась на выпускном

Выпускной вечер в 2024 году – грандиозное событие для виновников торжества. Как и в старые добрые времена, выпускники прощаются с детством, волнуются перед неизвестностью... Вот только антураж этого праздника с каждым годом меняется до неузнаваемости. Современная молодежь штурмуют рестораны, щеголяет в дизайнерских нарядах от кутюр, позволяет себе лишнего.



В эпоху СССР такого не было, и не только при Сталине! Помните, как отмечали школьный выпускной в далеком 1985-м? Звезда российской эстрады, певица Валерия, не понаслышке знает, чем советский праздник отличается от сегодняшнего марафона хайпа и пафоса.

Ее выпускной состоялся почти 40 лет назад. Молодая выпускница из Аткарска Саратовской области, не подозревавшая о ждущей ее славе, блистала не только талантом, но и недюжинной фантазией. Вместо стандартных поздравлений и слезливых речей выпускники устроили для любимых учителей настоящий экзамен на чувство юмора! Представьте: нарядные школьники вручают педагогам… диктант! Но не простой, а с секретом. Текст, изобилующий сложностями старорусского языка, Валерия разыскала в старинных книгах.

Но и это был не предел фантазии! Дальше – еще интереснее. Выпускники разыграли искрометный капустник, пародируя любимых учителей. Особенно досталось классной руководительнице: строгой, но справедливой даме с богатым запасом народных мудростей. "Мы из этих поговорок составили целый рассказ. Учителя просто падали от смеха", – вспомнила Валерия.

Конечно, не обошлось и без танцев! Только не под модные диджейские сеты, а под живую музыку школьного ансамбля и, конечно, под магнитофон СССР. Разгулявшихся выпускников не остановил даже внезапный ливень, из-за которого в школе внезапно погас свет. Однако певица Валерия и ее одноклассники не растерялись: зажгли свечи – и продолжили веселиться!

Никакой запрещенки, никаких вызывающих нарядов и баснословных трат – атмосфера царила исключительно теплая и дружеская. На Валерии – шелковое розовое платье, специально привезенное из Москвы. Очень нежное, девичье, немножко в стиле 30-х годов — с заниженной талией и тремя оборками приглушенных оттенков.

Этот вечер, полный смеха, танцев и искренних эмоций, стал для будущей артистки ярким прощанием с детством. "Выпускной считаю одним из самых счастливых дней своей жизни, – призналась певица Валерия в своей автобиографической книге "И жизнь, и слезы, и любовь".