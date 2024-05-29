Пугачева между сценой и прилавком: рискованный бизнес в 90-е вышел боком?

Звезду поджидали на сцене овации. А вот в бизнесе, увы, риски! Не все начинания Примадонны увенчались успехом, которого она желала и ожидала.

В начале 90-х, в период крушения привычного мира и рождения новой России, Алла Пугачева, не изменяя себе, ступила на неизведанную стезю предпринимательства. Контраст между образом блистательной артистки и прагматичной бизнесвумен стал яркой иллюстрацией эпохи перемен и источником дилеммы: боком вышло предпринимательство или за прилавком Алла Борисовна преуспела?

На сцене – овации, в бизнесе – риски

Первые шаги Примадонны в мире предпринимательства обернулись не триумфом, а разочарованием. Вложение в пирамиду "Властелина" не принесло прибыли, а обернулось потерей полумиллиона долларов. Этот провал, однако, не сломил артистку. "Легче потерять деньги, чем веру в людей," – заявила Алла Борисовна, сделав ставку не на спекуляции, а на производство.

Так уж заведено: даже если на сценическом поприще ждут овации, в бизнесе все равно риски на каждом шагу. Так, в 1990 году на прилавках появились духи "Алла". Успех не заставил себя ждать: за полгода было продано 100 тысяч флаконов. Этот успех – результат не только популярности имени, но и предпринимательской хватки певицы. Пугачева планировала расширить производство, создать парфюмерную линию.

Не все начинания увенчались успехом

Юридическая неопытность, по признанию самой Аллы Борисовны, стала причиной краха амбициозных планов. К тому же, не всем пришлась по вкусу тяжелая парфюмерная композиция. Этот контраст между коммерческим успехом и творческими амбициями в очередной раз подчеркнул сложность выбранного пути.

Не всем начинаниям было суждено увенчаться успехом. Однако Примадонна не сложила руки. В 1997 году в сотрудничестве с компанией "Эконика" была выпущена коллекция обуви Econika & Alla Pugachova. Удобные и стильные туфли по цене 100-150 долларов за пару быстро завоевали популярность. Позже ассортимент Пугачевой пополнился сумками и ремнями.

Этот успех – доказательство того, что талантливый человек талантлив во всем. "Я не гонюсь за прибылью, – говорила Примадонна, – Я просто получаю наслаждение от процесса". И в этом – вся Алла Борисовна: она не боится рисковать, делать ошибки, пробовать новое, и в этом секрет ее венец успеха как в искусстве, так и в бизнесе.

На фоне этого рискованного успеха аналитиками доказывается еще и следующая мысль: даже в сложные 90-е, на фоне экономической нестабильности и перемен, настоящее трудолюбие, помноженные на яркий талант и упорство, оказались способны привести к успеху даже профана, которому не приходилось даже метаться меж сценой и прилавком.