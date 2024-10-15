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Вторник 15 октября

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"Содрала все коленки": певица Валерия пошла на жертвы ради внучки

"Содрала все коленки": певица Валерия пошла на жертвы ради внучки
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Известная российская певица Валерия с трепетом и любовью относится к своей внучке Селин. Малышка появилась на свет 1 января 2021 года.

С момента рождения девочки артистка не скрывает своей радости и гордости за новую роль бабушки. Однако с возрастом Валерия сталкивается с определенными трудностями в том, чтобы проводить время с внучкой. График Селин насыщен занятиями, что делает совместные моменты редкими.

Несмотря на плотное расписание, Валерия старается находить время для общения с девочкой. В своем блоге она поделилась видео из детского развлекательного центра, где продемонстрировала свою физическую активность и готовность к приключениям.

Певица Валерия. Фото: соцсети

На кадрах певица карабкается по закрытой горке, что стало символом ее "долга бабушки". В комментариях поклонники отметили не только ее любовь к внучке, но и отличную физическую форму.

Селин — дочь младшего сына Валерии, Арсения, и его супруги. Отношения между Валерией и невесткой можно охарактеризовать как доверительные и теплые. Певица поддерживает Лиану в ее выборе публикаций в социальных сетях, включая откровенные фотографии. Валерия считает, что молодая мама имеет полное право на самовыражение и может позволить себе быть красивой и уверенной в себе.

Шоу-бизнес в Telegram

15 октября 2024, 09:19
Певица Валерия. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Валерия, Боярская, Орлова и другие: как звезды отметили День матери

Фото: соцсети/ @valeriya
Фото: соцсети/ @prigozhin_iosif
Фото: соцсети/@lizavetabo
Фото: соцсети/@maxim_matveev_
Фото: соцсети/@olgaorlova1311
Фото: соцсети/@nyusha_nyusha
Фото: соцсети/@zepyur_brutyan

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