"Содрала все коленки": певица Валерия пошла на жертвы ради внучки

Известная российская певица Валерия с трепетом и любовью относится к своей внучке Селин. Малышка появилась на свет 1 января 2021 года.



С момента рождения девочки артистка не скрывает своей радости и гордости за новую роль бабушки. Однако с возрастом Валерия сталкивается с определенными трудностями в том, чтобы проводить время с внучкой. График Селин насыщен занятиями, что делает совместные моменты редкими.

Несмотря на плотное расписание, Валерия старается находить время для общения с девочкой. В своем блоге она поделилась видео из детского развлекательного центра, где продемонстрировала свою физическую активность и готовность к приключениям.

На кадрах певица карабкается по закрытой горке, что стало символом ее "долга бабушки". В комментариях поклонники отметили не только ее любовь к внучке, но и отличную физическую форму.

Селин — дочь младшего сына Валерии, Арсения, и его супруги. Отношения между Валерией и невесткой можно охарактеризовать как доверительные и теплые. Певица поддерживает Лиану в ее выборе публикаций в социальных сетях, включая откровенные фотографии. Валерия считает, что молодая мама имеет полное право на самовыражение и может позволить себе быть красивой и уверенной в себе.